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Путин разрешил передачу ядерного топлива на Бангладешскую АЭС «Руппур»

Путин разрешил передачу ядерного топлива на Бангладешскую АЭС «Руппур»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал разрешение на передачу ядерного топлива на бангладешскую атомную электростанцию, которая строится по российскому проекту, сообщает пресс-служба Кремля.

«Сейчас в рамках нашей церемонии бангладешским коллегам будет передан сертификат о доставке российского ядерного топлива на энергоблок номер 1 АЭС «Руппур». После этого «Руппур» получит официальный статус ядерного объекта», — рассказал Путин на видеоконференции с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной и генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Строительство АЭС в провинции Пабна осуществляется госкорпорацией «Росатом» на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2011 году. АЭС будет состоять из двух энергоблоков поколения III+ суммарной мощностью 2400 мегаватт. В работе на площадке задействовано свыше 20 тыс. специалистов, из которых более четырех тысяч — граждане России.

27 апреля 2023 года президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин приняли участие в церемонии передачи топлива на АЭС «Аккую» в Турции. Это первая атомная электростанция в Турции, она возводится по проекту «Росатома».

25 мая того же года ЕС одобрил поправки, которые позволят России дальше строить АЭС в Венгрии. Благодаря им в Венгрии построят два новых энергоблока АЭС, несмотря на санкции. «Росатом» и венгерская MVM подписали контракт на постройку новых блоков АЭС в 2014 году.

22 января 2022 года в «Росатоме» рассказали о создании новой компании для зарубежных проектов. Через нее госкорпорация планирует продвигать на мировом рынке атомные реакторы различной мощности.

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политик, президент России

7 октября 1952 года
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