Путин разрешил передачу ядерного топлива на Бангладешскую АЭС «Руппур»
Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал разрешение на передачу ядерного топлива на бангладешскую атомную электростанцию, которая строится по российскому проекту, сообщает пресс-служба Кремля.
«Сейчас в рамках нашей церемонии бангладешским коллегам будет передан сертификат о доставке российского ядерного топлива на энергоблок номер 1 АЭС «Руппур». После этого «Руппур» получит официальный статус ядерного объекта», — рассказал Путин на видеоконференции с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной и генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
Строительство АЭС в провинции Пабна осуществляется госкорпорацией «Росатом» на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2011 году. АЭС будет состоять из двух энергоблоков поколения III+ суммарной мощностью 2400 мегаватт. В работе на площадке задействовано свыше 20 тыс. специалистов, из которых более четырех тысяч — граждане России.
27 апреля 2023 года президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин приняли участие в церемонии передачи топлива на АЭС «Аккую» в Турции. Это первая атомная электростанция в Турции, она возводится по проекту «Росатома».
25 мая того же года ЕС одобрил поправки, которые позволят России дальше строить АЭС в Венгрии. Благодаря им в Венгрии построят два новых энергоблока АЭС, несмотря на санкции. «Росатом» и венгерская MVM подписали контракт на постройку новых блоков АЭС в 2014 году.
22 января 2022 года в «Росатоме» рассказали о создании новой компании для зарубежных проектов. Через нее госкорпорация планирует продвигать на мировом рынке атомные реакторы различной мощности.