Над Варшавой впервые в истории развернули систему противоракетной обороны

Виды Варшавы (Фото: Friedemann Kohler / Global Look Press)

Впервые в истории над Варшавой развернули систему противоракетной обороны, сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак. Его слова приводит Польское агентство печати (PAP).

«Мы участвуем в историческом событии. <...> Впервые в истории над Варшавой развернули противоракетную оборону. <...> Впервые в истории противоракетная оборона использует очень современное оборудование — я думаю, самое современное оборудование в мире, то есть систему Patriot», — сказал министр.

Блащак отметил, что на дежурство новая система ПРО заступит 6 октября.

Комплекс Patriot был разработан в конце 1970-х. Изначально он был предназначен для уничтожения авиации противника, однако более поздние его модификации позволяли бороться в том числе и с ракетами.



Батарея ЗРК Patriot обычно состоит из пяти—восьми пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой, радиолокационного комплекса, а также пункта управления и источника энергоснабжения. Персонал батареи — от 70 до 90 человек.

28 июня Госдепартамент США одобрил продажу Польше интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной на сумму $15 млрд. Речь идет о 48 пусковых установках Patriot и 644 ракетах для них, а также вспомогательном оборудовании и запчастях. Основными подрядчиками стали ведущие оборонные компании США Lockheed Martin и Raytheon Corp.

11 сентября Блащак заявил, что Польша согласовала покупку 486 пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS с США. Поставки начнутся в конце 2025 года.

17 сентября Польша провела военные учения «Осенний огонь» с использованием купленной у США и Южной Кореи военной техники у границы с Россией. Маневры проводились на полигоне в Центре обучения пехотных войск в городе Бемово-Писке в 80 км от границы с Калининградской областью России. В учениях задействовали почти тысячу военных и 70 единиц техники.