Польша проведет учения с новейшими танками у границы с Россией

Министерство национальной обороны Польши проведет у границы с Россией учения «Осенний огонь» с использованием купленной у США и Южной Кореи военной техники. Об этом сообщается на сайте польского правительства.

Маневры будут проводиться 17 сентября на полигоне в Центре обучения пехотных войск в городе Бемово-Писке в 80 км от границы с Калининградской областью России. В учениях будут задействованы почти 1 тыс. военнослужащих и 70 единиц техники, включая новые корейские танки К2 и американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Посмотреть на маневры смогут все желающие.

В середине июня НАТО провело в Германии, Нидерландах и Чехии крупнейшие в истории альянса военные учения. В маневрах Air Defender 23 были задействованы 10 тыс. военных и около 250 самолетов, в том числе новейшие F-35 из более 20 стран — членов блока.

Незадолго до этих учений в Германии завершились учения НАТО «Вызов Арктики» (Arctic Challenge), которые проходили с 29 мая по 9 июня в акватории Норвежского моря. В них приняли участие около 3 тыс. солдат и 150 самолетов из вооруженных сил 14 западных стран, включая США, Норвегию, Финляндию и Швецию.