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Госдеп одобрил возможную продажу Польше систем ПВО и ПРО на $15 млрд

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше систем ПВО Patriot на $15 млрд

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной на сумму в $15 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны США.

По данным Пентагона, речь идет о 48 пусковых установках Patriot и 644 ракетах для них, а также датчиках, вспомогательном оборудовании и запчастях. Основными подрядчиками стали Raytheon Corp и Lockheed Martin. Это ведущие оборонные компании США: Raytheon производит ЗРК Patriot, крылатые ракеты Tomahawk, переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger; Lockheed Martin — ПТРК Javeline, истребители F-16.

При этом, как отмечает Reuters, одобрение Госдепа продажи не означает, что контракт был подписан.

28 июня в польский порт Щецин прибыла первая партия из 14 танков Abrams на замену военной технике, которую Варшава передала Киеву. В этом году ожидаются еще две поставки таких машин Польше, а всего польская сторона заказала 116 танков.

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Госдепартамент США Польша США ПВО
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