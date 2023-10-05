 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Суд в Азербайджане арестовал двух бывших президентов Карабаха

В Азербайджане суд арестовал бывших президентов Нагорного Карабаха на 4 месяца
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Бако Саакян
Бако Саакян (Фото: Дмитрий Петромарковский / ТАСС)

Экс-президентов Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, а также экс-главу парламента Давида Ишханяна арестовали на четыре месяца, сообщает агентство APA со ссылкой на Сабаильский районный суд города Баку.

3 октября Гукасяна, Саакяна и Ишханяна задержала Служба государственной безопасности Азербайджана. Сотрудники правоохранительных органов доставили их в Баку. В отношении всех троих возбудили уголовные дела. В Азербайджане их называют сепаратистами.

Гукасян был президентом непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) в 1997–2007 годах, Саакян стал его преемником и руководил республикой с 2007 по 2020 год. Ишханян был председателем Национального собрания НКР с августа 2023 года.

Генпрокуратура Азербайджана подтвердила задержание также экс-руководителя НКР Араика Арутюняна, его привлекли к уголовной ответственности. Он занимал пост главы республики с мая 2020 года по 1 сентября 2023 года.

19 сентября Азербайджан объявил о проведении «антитеррористической операции» на территории НКР. Спустя день власти непризнанной республики согласились на разоружение, роспуск армии и переговоры о реинтеграции Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.

28 сентября президент Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года.

Читайте на РБК Pro
Афгани — лучшая валюта квартала. Как это возможно в рухнувшей экономике
Как автократам удалось построить в Сингапуре «экономическое чудо»
Топ-5 ошибок на таможне: как не потерять деньги и не «заработать» статью
«Свяжешься — жди банкротства»: как устроена налоговая система Узбекистана

30 сентября бывшего министра иностранных дел НКР, советника президента Давида Бабаяна задержали власти Азербайджана. Ему предъявили обвинения по возбужденным делам и отправили в СИЗО. Бабаяна обвиняют в планировании и подготовке войны, в наборе наемников и их обучении, а также в организации разжигания национальной вражды.

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев 1 октября сообщил, что Баку объявил в международный розыск 300 «сепаратистов» из Нагорного Карабаха.

Теги
Азербайджан Нагорный Карабах арест
Материалы по теме
Баку заявил об освобождении сдавшихся в Карабахе армянских военных
Политика
Кремль счел неточной статью о секретных переговорах по Карабаху
Политика
Глава Евросовета заявил о «предательстве» Россией армян Карабаха
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,3 (+0,24) Инвестиции, 04 окт, 16:12 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 99,46 (+0,19) Инвестиции, 04 окт, 16:12
Экс-глава Еврокомиссии заявил о тотальной коррупции на Украине Политика, 13:03
Поздняков заявил, что санкции к России «бьют бумерангом» по МОК Спорт, 13:01
Аналитики Газпромбанка обновили прогнозы по акциям производителей стали Инвестиции, 13:00
Что такое «15-минутный город» и для чего он жителям Москвы РБК и Ahead, 13:00
У лидера «Альтернативы для Германии» нашли след от укола после нападения Политика, 13:00
Гладков сообщил об артобстреле центра Шебекино и окрестностей Политика, 12:51
МВД устранила сбой в системах и возобновила постановку машин на учет Общество, 12:47
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Суд в Азербайджане арестовал двух бывших президентов Карабаха Политика, 12:45
Больше 33 тыс. москвичей получили квартиры в этом году в рамках реновации Город, 12:38
Кремль переадресовал вопрос о переводе флота в Новороссийск к военным Политика, 12:36
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 12:33
Канадский игрок КХЛ получил российское гражданство Спорт, 12:32
Число отказавшихся от телевизора выросло почти в три раза за пять лет Технологии и медиа, 12:32
Учителем года — 2023 стал педагог школы при посольстве России в Иране Общество, 12:28