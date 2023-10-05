Суд в Азербайджане арестовал двух бывших президентов Карабаха

Бако Саакян (Фото: Дмитрий Петромарковский / ТАСС)

Экс-президентов Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, а также экс-главу парламента Давида Ишханяна арестовали на четыре месяца, сообщает агентство APA со ссылкой на Сабаильский районный суд города Баку.

3 октября Гукасяна, Саакяна и Ишханяна задержала Служба государственной безопасности Азербайджана. Сотрудники правоохранительных органов доставили их в Баку. В отношении всех троих возбудили уголовные дела. В Азербайджане их называют сепаратистами.

Гукасян был президентом непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) в 1997–2007 годах, Саакян стал его преемником и руководил республикой с 2007 по 2020 год. Ишханян был председателем Национального собрания НКР с августа 2023 года.

Генпрокуратура Азербайджана подтвердила задержание также экс-руководителя НКР Араика Арутюняна, его привлекли к уголовной ответственности. Он занимал пост главы республики с мая 2020 года по 1 сентября 2023 года.

19 сентября Азербайджан объявил о проведении «антитеррористической операции» на территории НКР. Спустя день власти непризнанной республики согласились на разоружение, роспуск армии и переговоры о реинтеграции Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.

28 сентября президент Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года.

30 сентября бывшего министра иностранных дел НКР, советника президента Давида Бабаяна задержали власти Азербайджана. Ему предъявили обвинения по возбужденным делам и отправили в СИЗО. Бабаяна обвиняют в планировании и подготовке войны, в наборе наемников и их обучении, а также в организации разжигания национальной вражды.

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев 1 октября сообщил, что Баку объявил в международный розыск 300 «сепаратистов» из Нагорного Карабаха.