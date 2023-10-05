 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

В Азербайджане подтвердили задержание экс-главы Карабаха Арутюняна

Генпрокуратура Азербайджана подтвердила задержание экс-главы Карабаха Арутюняна
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Араик Арутюнян во время задержания
Араик Арутюнян во время задержания (Фото: dtx.gov.az)

Генпрокуратура и Служба госбезопасности Азербайджана подтвердили задержание экс-руководителя Нагорного Карабаха Араика Арутюняна. Оно произошло 3 октября в Ханкенди (Степанакерт).

«Арутюнян привлечен к уголовной ответственности», — говорится в сообщении в телеграм-канале азербайджанской Генпрокуратуры.

В ходе расследования было установлено, что Арутюнян участвовал в ведении военных действий на территории Азербайджана, занимался сбором, обучением и финансированием наемников, оснащением этих формирований оружием, а также их использованием в военном конфликте, отметили в Генпрокуратуре.

Ему предъявлены обвинения по статьям УК Азербайджана, в том числе «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны»; «Нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов»; «Бездействие или отдача преступных приказов во время вооруженного конфликта»; «Умышленное убийство»; «Терроризм» и другие.

В Азербайджане против него еще в 2020 году было возбуждено уголовное дело, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его объявили в международный розыск.

О том, что Служба госбезопасности Азербайджана задержала и доставила в Баку бывших президентов Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, а также спикера парламента Давида Ишханяна, 3 октября сообщили агентства APA и Trend. В отношении всех троих возбуждены уголовные дела.

Читайте на РБК Pro
«Все мы станем симбионтами»: Илон Маск — о будущем человека и нейросетей
80% судьбоносных событий происходят до 35 лет. Как провести важные годы
Как продавать на «Авито»: подробный гайд для опытных и начинающих
Доставка товаров из ЕС. Почему импортеры выбирают Турцию, а не Казахстан

Report передал, что также был задержан Арутюнян. Он занимал пост главы непризнанной республики с мая 2020 года по 1 сентября 2023 года.

Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев 1 октября сообщил, что Баку объявил в международный розыск 300 «сепаратистов» из Нагорного Карабаха. Среди уже задержанных — бывший государственный министр, бизнесмен Рубен Варданян, а также генерал, бывший заместитель командующего Армией обороны Карабаха Давид Манукян.

Власти Нагорного Карабаха капитулировали в сентябре, после того как Баку 19–20 сентября провел «антитеррористическую операцию». Они согласились на разоружение, роспуск армии и переговоры о реинтеграции Карабаха в состав Азербайджана.

28 сентября президент Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года.

Теги
Азербайджан Генпрокуратура задержание Нагорный Карабах
Материалы по теме
В Азербайджане сообщили об отказе Алиева от встречи с Пашиняном в Гранаде
Политика
В Степанакерте обстреляли российско-азербайджанский патруль
Политика
Алиев заявил об очереди желающих вернуться в Карабах азербайджанцев
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,3 (+0,24) Инвестиции, 04 окт, 16:12 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 99,46 (+0,19) Инвестиции, 04 окт, 16:12
Генштаб Франции заявил о начале вывода войск из Нигера Политика, 11:34
Шойгу доложил о девяти новых резервных полках для военной операции Политика, 11:25
Rheinmetall начал передавать Киеву новую партию разведывательных систем Политика, 11:22
Бешеный бык: как Роберт Де Ниро экспериментировал с телом ради ролей Pro, 11:20
Путин поручил подумать о регулировании цен на мазут для отопления Политика, 11:19
Средняя доходность вложений в дизайнерские сумки за 10 лет составила 74% РБК и Ингосстрах, 11:15
Аналитики назвали округа Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки Недвижимость, 11:10
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Китай старается оторвать Европу от США. К чему это приведет Pro, 11:00
ФАС попросила автозаправки снизить цену продажи бензина Экономика, 11:00
Путин поручил рассмотреть идею построить Северо-Сибирскую магистраль Бизнес, 10:55
Маск выступил против помощи Украине в ущерб «американским делам» Политика, 10:55
Мексика заменит Китай. Как сближение с США изменит экономику страны Pro, 10:55
Американский генерал назвал две ошибки Байдена в конфликте на Украине Политика, 10:49
В Азербайджане подтвердили задержание экс-главы Карабаха Арутюняна Политика, 10:48