В Азербайджане подтвердили задержание экс-главы Карабаха Арутюняна

Араик Арутюнян во время задержания (Фото: dtx.gov.az)

Генпрокуратура и Служба госбезопасности Азербайджана подтвердили задержание экс-руководителя Нагорного Карабаха Араика Арутюняна. Оно произошло 3 октября в Ханкенди (Степанакерт).

«Арутюнян привлечен к уголовной ответственности», — говорится в сообщении в телеграм-канале азербайджанской Генпрокуратуры.

В ходе расследования было установлено, что Арутюнян участвовал в ведении военных действий на территории Азербайджана, занимался сбором, обучением и финансированием наемников, оснащением этих формирований оружием, а также их использованием в военном конфликте, отметили в Генпрокуратуре.

Ему предъявлены обвинения по статьям УК Азербайджана, в том числе «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны»; «Нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов»; «Бездействие или отдача преступных приказов во время вооруженного конфликта»; «Умышленное убийство»; «Терроризм» и другие.

В Азербайджане против него еще в 2020 году было возбуждено уголовное дело, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его объявили в международный розыск.

О том, что Служба госбезопасности Азербайджана задержала и доставила в Баку бывших президентов Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, а также спикера парламента Давида Ишханяна, 3 октября сообщили агентства APA и Trend. В отношении всех троих возбуждены уголовные дела.

Report передал, что также был задержан Арутюнян. Он занимал пост главы непризнанной республики с мая 2020 года по 1 сентября 2023 года.

Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев 1 октября сообщил, что Баку объявил в международный розыск 300 «сепаратистов» из Нагорного Карабаха. Среди уже задержанных — бывший государственный министр, бизнесмен Рубен Варданян, а также генерал, бывший заместитель командующего Армией обороны Карабаха Давид Манукян.