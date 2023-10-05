Старовойт заявил об атаке дронов на объекты инфраструктуры в трех районах

Атаке беспилотников подверглись три района, которые граничат с Сумской областью Украины; в нескольких населенных пунктах пропало электричество

В ночь на 5 октября украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Атака произошла в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах на юго-западе региона, они граничат с Сумской областью Украины. Старовойт не уточнил, о каких объектах речь.

«Есть отключения электричества. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения», — написал он.

Накануне российское Минобороны сообщило, что в ночь на среду военные сбили 31 дрон над тремя регионами, в том числе Курской областью. Позднее в тот же день, по словам Старовойта, село Плехово в Суджанском районе подверглось обстрелу со стороны Украины, в результате без электроэнергии остались три населенных пункта.

В Курской области бессрочно установлен высокий уровень террористической опасности. В регионе, как и в десятках других субъектов России, запрещено использовать дроны.