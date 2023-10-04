 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Три села в Курской области остались без света после обстрела ВСУ

Старовойт: три села в Курской области оказались обесточены после обстрела ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

После обстрела со стороны Украины три села в Курской области остались без электроэнергии, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. <...> В результате обстрела оказались обесточены села Гуево, Плехово и Горналь», — написал он. Сейчас идет работа по восстановлению электроснабжения, уточнил губернатор.

При обстреле никто не пострадал, несколько домов и один автомобиль получили повреждения. Старовойт пообещал помощь в ремонте поврежденного имущества.

Города и поселки приграничных с Украиной российских регионов регулярно подвергаются обстрелам.

4 октября утром в Брянской области 50 домов получили повреждения в результате обстрела кассетными боеприпасами со стороны ВСУ. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что при обстреле никто не пострадал.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о более чем 70 взрывах в регионе за сутки. Во всех случаях обошлось без погибших и пострадавших, уточнил он.

Читайте на РБК Pro
Как стартап выручил ₽2 млрд на блогерах в эпоху запрета Instagram
Почему начались проблемы на логистическом рынке США — The Economist
Как резюмировать любую информацию менее чем за 60 секунд
Изнанка Wildberries и Ozon: как управляют современными складами

Теги
Персоны
Роман Старовойт Курская область обстрел электроэнергия
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
Материалы по теме
При обстреле села в Курской области была повреждена сотовая вышка
Политика
Гладков сообщил более чем о 70 взрывах за сутки в Белгородской области
Политика
Богомаз сообщил о повреждении 50 домов после обстрела Брянской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,3 (+0,24) Инвестиции, 16:12 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 99,46 (+0,19) Инвестиции, 16:12
Сальвадор запустил первый местный пул для майнинга биткоинов Крипто, 17:10
Премьер Черногории пожаловался на отсутствие работы у посла в России Политика, 17:08
Даниил Медведев проиграл в финале крупного турнира в Пекине Спорт, 17:04
Как нижняя палата конгресса США «погрузилась в хаос» Политика, 16:58
Восточное сияние. Тест-драйв седана Dongfeng Shine Max Авто, 16:58
Три села в Курской области остались без света после обстрела ВСУ Политика, 16:58
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 16:58
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Выплаты нефтяным компаниям за сдерживание цен на бензин превысили ₽1 трлн Бизнес, 16:57
Россиянин обыграл экс-первую ракетку мира на «Мастерсе» в Шанхае Спорт, 16:56
Минобрнауки предложило разрешить абитуриентам менять вузы при поступлении Общество, 16:55
Мосбиржа допустила к торгам акции группы компаний «Астра» с 13 октября Инвестиции, 16:54
В Брюсселе назвали случайным названный Мишелем срок принятия Украины в ЕС Политика, 16:53
Тихая революция: как большие языковые модели изменят бизнес Тренды, 16:47
Альтернативные инвестиции в спорткары и классические авто принесли 25% РБК и Ингосстрах, 16:40