Старовойт: три села в Курской области оказались обесточены после обстрела ВСУ

Три села в Курской области остались без света после обстрела ВСУ

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После обстрела со стороны Украины три села в Курской области остались без электроэнергии, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Сегодня днем со стороны Украины обстреляно село Плехово Суджанского района. <...> В результате обстрела оказались обесточены села Гуево, Плехово и Горналь», — написал он. Сейчас идет работа по восстановлению электроснабжения, уточнил губернатор.

При обстреле никто не пострадал, несколько домов и один автомобиль получили повреждения. Старовойт пообещал помощь в ремонте поврежденного имущества.

Города и поселки приграничных с Украиной российских регионов регулярно подвергаются обстрелам.

4 октября утром в Брянской области 50 домов получили повреждения в результате обстрела кассетными боеприпасами со стороны ВСУ. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что при обстреле никто не пострадал.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о более чем 70 взрывах в регионе за сутки. Во всех случаях обошлось без погибших и пострадавших, уточнил он.