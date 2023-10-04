В курском селе Горналь упал украинский дрон

Курский губернатор: в селе Горналь после падения дрона загорелись сарай и гараж

Фото: gubernator_46 / Telegram

Украинский беспилотник упал в селе Горналь Суджанского района Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

В результате падения дрона загорелись сарай и гараж в частном доме, также выбиты окна. Никто из местных жителей не пострадал, пожар потушили. Старовойт пообещал оказать помощь в восстановлении имущества.

Курская область, как и другие граничащие с Украиной российские регионы, после начала российской военной операции регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.

Суджанский район попал под удар третий раз за день 4 октября. Днем в результате обстрела села Плехово в нескольких домовладениях получили повреждения фасады, заборы и хозяйственные постройки, а также один автомобиль. Плехово, а также села Гуево и Горналь, остались без электричества.

Позже около Плехово украинский беспилотник сбросил боеприпас. В результате один из дежурных добровольцев центра «Патриот» получил осколочные ранения средней степени тяжести. На месте ему оказали первую медицинскую помощь и отправили в больницу.