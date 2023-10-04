 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В курском селе Горналь упал украинский дрон

Курский губернатор: в селе Горналь после падения дрона загорелись сарай и гараж
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram

Украинский беспилотник упал в селе Горналь Суджанского района Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

В результате падения дрона загорелись сарай и гараж в частном доме, также выбиты окна. Никто из местных жителей не пострадал, пожар потушили. Старовойт пообещал оказать помощь в восстановлении имущества.

Курская область, как и другие граничащие с Украиной российские регионы, после начала российской военной операции регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников.

Суджанский район попал под удар третий раз за день 4 октября. Днем в результате обстрела села Плехово в нескольких домовладениях получили повреждения фасады, заборы и хозяйственные постройки, а также один автомобиль. Плехово, а также села Гуево и Горналь, остались без электричества.

Позже около Плехово украинский беспилотник сбросил боеприпас. В результате один из дежурных добровольцев центра «Патриот» получил осколочные ранения средней степени тяжести. На месте ему оказали первую медицинскую помощь и отправили в больницу.

Читайте на РБК Pro
ДМС не удивить: чем мотивируют сотрудников в Центральной Азии
80% судьбоносных событий происходят до 35 лет. Как провести важные годы
«Я заслуживаю особого отношения»: кто такие уязвимые нарциссы
Ловушки повышения: как руководить бывшими коллегами
Теги
Персоны
Курская область Роман Старовойт беспилотники пожары
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
Материалы по теме
При обстреле села в Курской области была повреждена сотовая вышка
Политика
Курский губернатор заявил о пожаре на подстанции после атаки дрона
Политика
Силы ПВО сбили украинский дрон у села Макаровка в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,3 (+0,24) Инвестиции, 16:12 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 99,46 (+0,19) Инвестиции, 16:12
В курском селе Горналь упал украинский дрон Политика, 20:08
Суд приговорил крымчанина к 8 годам колонии за попытку вступить в «Азов» Политика, 20:03
В мэрии назвали дату завершения сезона фонтанов в Москве Общество, 20:01
Частные клиники обяжут передавать в военкоматы сведения о пациентах Политика, 19:58
Возможное банкротство «Роснано»: какие риски несут держатели облигаций Инвестиции, 19:57
В КХЛ отправили в отставку второго тренера за два дня Спорт, 19:51
Как вводили валютный коридор в России 6 июля 1995 года РБК и Сбер, 19:50
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
От Павлова до Екимова: лауреаты Нобелевской премии из России Общество, 19:40 
Лидер РПЛ разгромил «Пари НН» в Кубке России Спорт, 19:37
ФИФА сохранит санкции против России до окончания конфликта на Украине Спорт, 19:35
Годовая инфляция в России достигла 5,94% Экономика, 19:32
Баку заявил об освобождении сдавшихся в Карабахе армянских военных Политика, 19:30
«Роснано» предупредила о риске банкротства. Что ждать владельцам бондов Pro, 19:29
KIA и Hyundai уходят из России? Что известно на данный момент Авто, 19:24