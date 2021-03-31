Собака Байдена снова укусила человека

Собака президента США Джо Байдена снова укусила человека, из-за чего пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Информацию также подтверждает Fox5.

По данным CNN, трехлетняя немецкая овчарка по кличке Мейджор укусила сотрудника службы национальных парков США, который работал на южной лужайке Белого дома.

Пресс-секретарь первой леди Джилл Байден подтвердила, что овчарка укусила человека. «Человек на всякий случай обратился в медицинский кабинет Белого дома, позже он вернулся к работе. Травм он не получил», — сказала она.

По словам пресс-секретаря, Мейджор «все еще привыкает к новой обстановке».