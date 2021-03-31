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Собака Байдена снова укусила человека

Собака президента США Джо Байдена снова укусила человека, из-за чего пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Информацию также подтверждает Fox5.

По данным CNN, трехлетняя немецкая овчарка по кличке Мейджор укусила сотрудника службы национальных парков США, который работал на южной лужайке Белого дома.

Пресс-секретарь первой леди Джилл Байден подтвердила, что овчарка укусила человека. «Человек на всякий случай обратился в медицинский кабинет Белого дома, позже он вернулся к работе. Травм он не получил», — сказала она.

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По словам пресс-секретаря, Мейджор «все еще привыкает к новой обстановке».

Ранее в марте пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Мейджор при встрече с незнакомым человеком укусил его, что «привело к небольшой травме». По данным CNN, речь шла об одном из сотрудников службы безопасности.

Байден объяснял поведение собаки тем, что питомец в связи с переездом в Белый дом еще не привык к новой обстановке. Поэтому овчарка пытается защищать своего хозяина от незнакомых людей, добавил он. Президент также отметил, что сейчас Мейджора тренируют.

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Два осведомленных источника сообщали CNN, что собак Байдена отправили из Белого дома в его дом в штате Делавэр после ряда случаев агрессивного поведения Мейджора. Байден опроверг эту информацию.

Президент забрал собаку из приюта в штате Делавэр в 2018 году. Вторая немецкая овчарка Байдена, по кличке Чемпион, на десять лет старше Мейджора.

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