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CNN узнал об 11 случаях укусов собакой Байдена агентов Секретной службы

CNN: собака Джо Байдена 11 раз покусала агентов Секретной службы США

Собака президента США Джо Байдена Коммандер укусила агента Секретной службы в Белом доме, сообщает CNN. Это стал 11-й известный случай укусов немецкой овчарки.

По словам начальника отдела связи Секретной службы США Энтони Гульельми, 25 сентября сотрудник спецслужбы «вошел в контакт с домашним животным» семьи Байдена, после чего был укушен. «Офицеру оказал медицинскую помощь комплексный медицинский персонал», — добавил он.

Согласно электронной переписке Секретной службы, а также данным CNN, Коммандер был причастен как минимум к 11 случаям укусов в Белом доме и в Делавэре, включая инцидент в ноябре 2022 года, когда офицер был госпитализирован после того, как собака укусила его за руки и бедра.

The New York Post сообщала, что за четыре месяца с октября 2022-го по январь 2023 года пес покусал как минимум семерых человек, включая нескольких агентов Секретной службы, обеспечивающих безопасность в Белом доме, из-за чего у службы возникли вопросы относительно агрессивности собаки.

Пресс-секретарь Джилл Байден, первой леди США, Элизабет Александер заявила, что президентская семья после этих эпизодов стала чаще держать пса на поводке, занялась его дополнительной тренировкой и ограничила места, где животное может бегать.

Другая собака Байдена, Майор, также была замешана в инцидентах с укусами в Белом доме. Однако позже собаку передали друзьям семьи. Коммандер прибыл в Белый дом в 2021 году.

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Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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