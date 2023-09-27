CNN узнал об 11 случаях укусов собакой Байдена агентов Секретной службы

Собака президента США Джо Байдена Коммандер укусила агента Секретной службы в Белом доме, сообщает CNN. Это стал 11-й известный случай укусов немецкой овчарки.

По словам начальника отдела связи Секретной службы США Энтони Гульельми, 25 сентября сотрудник спецслужбы «вошел в контакт с домашним животным» семьи Байдена, после чего был укушен. «Офицеру оказал медицинскую помощь комплексный медицинский персонал», — добавил он.

Согласно электронной переписке Секретной службы, а также данным CNN, Коммандер был причастен как минимум к 11 случаям укусов в Белом доме и в Делавэре, включая инцидент в ноябре 2022 года, когда офицер был госпитализирован после того, как собака укусила его за руки и бедра.

The New York Post сообщала, что за четыре месяца с октября 2022-го по январь 2023 года пес покусал как минимум семерых человек, включая нескольких агентов Секретной службы, обеспечивающих безопасность в Белом доме, из-за чего у службы возникли вопросы относительно агрессивности собаки.



Пресс-секретарь Джилл Байден, первой леди США, Элизабет Александер заявила, что президентская семья после этих эпизодов стала чаще держать пса на поводке, занялась его дополнительной тренировкой и ограничила места, где животное может бегать.



Другая собака Байдена, Майор, также была замешана в инцидентах с укусами в Белом доме. Однако позже собаку передали друзьям семьи. Коммандер прибыл в Белый дом в 2021 году.