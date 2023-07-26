Белый дом объяснил агрессивное поведение пса Джо Байдена

Пес Джо Байдена по кличке Коммандер (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Пес президента США Джо Байдена по кличке Коммандер покусал нескольких сотрудников секретной службы США из-за стрессовой обстановки в Белом доме, объяснила пресс-секретарь президентской администрации Карин Жан-Пьер, пишет Washington Post.

«В комплексе зданий Белого дома бывает стрессовая обстановка. И я уверена, вы-то это понимаете», — сказала она журналистам, которые рассмеялись после этой ремарки.

О том, что Коммандер покусал сотрудников секретной службы, писала газета The New York Post. Записи, которые документируют случаи некорректного поведения собаки, получила консервативная общественная организация Judicial Watсh от Министерства внутренней безопасности.

Газета пишет, что пес покусал нескольких агентов секретной службы, обеспечивающих безопасность в Белом доме, из-за чего у службы возникли вопросы относительно агрессивности собаки. За четыре месяца с октября 2022-го по январь 2023 года пес покусал как минимум семерых человек, причем одному из сотрудников секретной службы пришлось обратиться в больницу. Коммандер укусил его в плечо и за ногу.

Пресс-секретарь Джилл Байден, первой леди США, Элизабет Александер заявила, что президентская семья после этих эпизодов стала чаще держать пса на поводке, занялась его дополнительной тренировкой и ограничила места, где животное может бегать.

В марте 2021 года двух других собак президента США — немецких овчарок Майора и Чемпиона — уже выселили из Белого дома после неоднократных сообщений об агрессивном поведении. Их отправили в родной штат Байдена — Делавэр, где заботу о животных взяли на себя друзья семьи. В июне 2021 года 13-летний Чемпион умер. В декабре 2021 года Байденам подарили щенка, который получил кличку Коммандер.