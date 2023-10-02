Три школьника выпрыгнули из окна школы в Ульяновске из-за работы сигнализации

В Ульяновске дети выпрыгнули из окна школы из-за пожарной сигнализации

Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

В школе № 64 в Ульяновске дети выпрыгнули из окна второго этажа, когда во время урока сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщила пресс-служба минпросвещения и воспитания Ульяновской области.

Сигнализация включилась из-за сбоя энергоснабжения, который произошел утром в понедельник, 2 октября, в Заволжском районе Ульяновска. Назначена служебная проверка.

«На данный момент организована комиссия по проведению служебного расследования, которая выехала в учреждение. В состав комиссии вошли члены регионального министерства просвещения и воспитания и управления образования», — пояснили в ведомстве.

В СК сообщили РБК, что уточняют эту информацию.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских рассказал, что жизни школьников ничего не угрожает. Они госпитализированы в областную клиническую больницу.

SHOT передает, что сигнализация напугала учеников.

По данным «112», дети сломали ноги. SHOT сообщает, что пострадали одна девочка 2012 года рождения и два мальчика. У девочки перелом правой ноги, мальчик 2009 года рождения получил перелом пятки. Третий ребенок получил ушибы.