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В Ульяновске дети выпрыгнули из окна школы из-за пожарной сигнализации

Три школьника выпрыгнули из окна школы в Ульяновске из-за работы сигнализации
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

В школе № 64 в Ульяновске дети выпрыгнули из окна второго этажа, когда во время урока сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщила пресс-служба минпросвещения и воспитания Ульяновской области.

Сигнализация включилась из-за сбоя энергоснабжения, который произошел утром в понедельник, 2 октября, в Заволжском районе Ульяновска. Назначена служебная проверка.

«На данный момент организована комиссия по проведению служебного расследования, которая выехала в учреждение. В состав комиссии вошли члены регионального министерства просвещения и воспитания и управления образования», — пояснили в ведомстве.

В СК сообщили РБК, что уточняют эту информацию.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских рассказал, что жизни школьников ничего не угрожает. Они госпитализированы в областную клиническую больницу.

SHOT передает, что сигнализация напугала учеников.

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По данным «112», дети сломали ноги. SHOT сообщает, что пострадали одна девочка 2012 года рождения и два мальчика. У девочки перелом правой ноги, мальчик 2009 года рождения получил перелом пятки. Третий ребенок получил ушибы.

Теги
Школа Ульяновск Следственный комитет сигнализация
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