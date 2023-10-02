СК начал доследственную проверку после прыжка школьников из окна в Ульяновске

СК начал проверку в связи с выпрыгнувшими на уроке из окна школьниками

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Следственный комитет (СК) по Ульяновской области начал доследственную проверку после того, как трое школьников выпрыгнули из окна второго этажа во время занятий и получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 2 октября. В школе № 64 в Ульяновске сработала пожарная сигнализация, и два ребенка в возрасте 11 лет и подросток в возрасте 14 лет выпрыгнули со второго этажа. В результате все трое получили травмы и были госпитализированы.

Как сообщал телеграм-канал SHOT, пострадали одна девочка 2012 года рождения и два мальчика. У девочки перелом правой ноги, мальчик 2009 года рождения получил перелом пятки. Третий ребенок получил ушибы.

«Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в СК.

Как рассказали в Минпросвещения и воспитания по региону, пожарная сигнализация сработала из-за сбоя энергоснабжения, который произошел утром в Заволжском районе Ульяновска. Назначена служебная проверка.