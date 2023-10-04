Президент Узбекистана Мирзиёев посетит Россию 5–7 октября

Президент Узбекистана Мирзиёев посетит Россию и встретится с Путиным 5–7 октября

Шавкат Мирзиёев (Фото: president.uz)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Россию и встретится с российским коллегой Владимиром Путиным 5–7 октября, сообщила пресс-служба узбекского лидера.

«В соответствии с программой пребывания предусматривается проведение в городе Москве переговоров лидеров двух государств. Глава Узбекистана также встретится с председателем правительства России Михаилом Мишустиным», — говорится в сообщении пресс-службы.

Президенты обсудят дальнейшее углубление двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества.

«Особое внимание будет уделено расширению практического сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах», — отметили в пресс-службе Мирзиёева.

Помимо Москвы, лидер Узбекистана посетит Татарстан, где проведет переговоры с главой республики Рустамом Миннихановым.

В предыдущий раз Мирзиёев и Путин проводили переговоры в августе. Тогда российский лидер позвонил своему узбекскому коллеге и обсудил «актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекских отношений стратегического партнерства и союзничества».

Также президенты связывались 10 июля — Путин поздравил Мирзиёева с переизбранием на пост лидера страны и 24 июля — Путин поздравил Мирзиёева с днем рождения.