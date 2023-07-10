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Путин поздравил Мирзиёева с переизбранием на пост президента Узбекистана

Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с победой на президентских выборах Узбекистана
Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с победой на президентских выборах Узбекистана.

«Высоко ценим вашу принципиальную линию на укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана», — говорится в поздравительной телеграмме Путина. Он добавил, что «убедительная победа» на выборах говорит о высоком политическом авторитете Мирзиёева и о широкой народной поддержке проводимого им курса масштабных преобразований.

Российский лидер выразил уверенность, что совместные усилия Москвы и Ташкента приведут к наращиванию взаимовыгодного сотрудничества «по всему комплексу двусторонних связей». Это, по мнению президента, «отвечает чаяниям российского и узбекистанского народов».

Также Путин и Мирзиёев провели телефонные переговоры. «Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие дружественных российско-узбекистанских отношений на принципах союзничества и стратегического партнерства», — говорится в сообщении Кремля в связи с разговором двух президентов.

Мирзиёев одержал победу на досрочных выборах президента Узбекистана, набрав 87,05% голосов. Согласно данным ЦИК страны, на втором месте оказалась кандидат от социал-демократической партии «Адолат», первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова (4,43%), на третьем — председатель Народно-демократической партии Улугбек Иноятов (4,02%), на четвертом — лидер Экологической партии Абдушукур Хамзаев (3,74%). Явка на выборах составила 79,8%.

30 апреля в Узбекистане прошел референдум о поправках к Конституции. Срок правления президента увеличили с пяти до семи лет, при этом глава государства не может занимать свой пост более двух сроков подряд. На этом фоне прежние сроки действующего президента — Мирзиёева — обнулились. Исходя из этого, он пробудет на должности президента Узбекистана до 2030 года, а если примет участие в следующих выборах и победит, то до 2037 года. Мирзиёев стал президентом Узбекистана в декабре 2016 года, в 2021 году он переизбрался.

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Также в Узбекистане обновили Конституцию на 65%. В первую очередь изменения коснулись социальной сферы, в том числе равноправия полов, запрета на принудительный детский труд и ответственности за вмешательство в работу СМИ. Согласно обновленной Конституции «реформируются все ветви власти, между ними серьезно меняются отношения и баланс».

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