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Управление мусульман Узбекистана осудило употребление «золотого плова»

Управление мусульман Узбекистана осудило верующих за употребление золотого плова
Фото: piramida_kokand_ / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: piramida_kokand_ / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

В Центре фетвы Управления мусульман Узбекистана заявили (УМУ) о недопустимости употребления золота и серебра в пищу. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба центра в своем телеграм-канале.

Как пишет издание Aktualno.uz, в одном из ресторанов города Коканд на востоке Узбекистана посетителям предлагают плов с золотом. Видео с рекламой блюда распространилось в соцсетях и стало причиной широкого обсуждения пользователями. Речь идет о пищевом сусальном 23-каратном золоте из Германии essbares Blattgold, уточняет Afisha.uz.

Кроме плова, посетители ресторана могут попробовать шашлык с золотом, стейк, мороженое и кофе. Килограмм «золотого плова» стоит 40 млн узбекских сумов (почти 317 тыс. руб.), шампур шашлыка — 470 тыс. сумов (3,7 тыс. руб.), стейк — 500 тыс. сумов (4 тыс. руб.).

Центру фетвы УМУ сообщили о блюдах с добавлением золота и спросили, можно ли употреблять такую еду в пищу.

«Золото и серебро были созданы как наличные деньги и для украшений. Недопустимо превращать их во что-то съедобное. Это противоречит шариату и социальным нормам. Поскольку ни одна нация, религия или общество не принимали золото и серебро в пищу», — говорится в сообщении центра.

Там добавили, что недопустимо также есть и пить из золотой и серебряной посуды, поскольку это считается излишеством и ведет к расточительности и высокомерию.

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