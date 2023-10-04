Bursa сообщил об отмене визита Эрдогана в Испанию из-за простуды
Запланированный на 5 октября визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Испанию отложен, пишут турецкие издания Yenicag и Bursa tv.
Визит отменили из-за проблем со здоровьем главы государства. По версии изданий, Эрдоган простудился. Президент также не будет присутствовать на всех мероприятиях, запланированных на два ближайших дня.
Официального подтверждения этой информации не было.
4 октября Эрдоган должен был участвовать в заседании правящей Партии справедливости и развития (ПСР), председателем которой он является. В итоге заседание отменили.
5 октября турецкий президент должен был отправиться в Испанию, чтобы обсудить отношения между двумя странами и региональные события. В этот же день в испанском городе Гранада пройдет саммит Европейского политического сообщества, на котором ЕС планирует обсудить с Арменией последствия событий в Нагорном Карабахе.
25 апреля 2023 года Эрдогану стало плохо из-за желудочного гриппа во время прямого телеэфира, в ходе которого он отвечал на вопросы относительно президентских выборов 14 мая.
Позднее власти Турции опровергли информацию турецких СМИ о сердечном приступе у Эрдогана. Они заявили, что у главы государства была «легкая простуда», состояние его здоровья «хорошее». 27 апреля Минздрав Турции сообщил об улучшении состояния президента, несмотря на обнаруженную инфекцию.