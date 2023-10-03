МВД: Турция начала антитеррористическую операцию по всей стране

Турция начала антитеррористическую операцию по всей стране

В антитеррористической операции «Герои» задействовано более 13 тыс. силовиков, сообщил глава МВД Турции. 1 октября двое членов «Рабочей партии Курдистана» совершили теракт у здания министерства

Фото: Burak Kara / Getty Images

На всей территории Турции началась антитеррористическая операция «Герои». Об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая в соцсети X (прежнее название — Twitter).

По данным министра, по состоянию на 8:30 (совпадает с мск) в Турции было проведено 466 операций, в которых задействовали 13 440 сотрудников служб безопасности. В ходе них 12 человек задержали в Мерсине, Ване, Шанлыурфе, Мардине и Айдыне и не менее 55 в Диярбакыре, Газиантепе, Стамбуле, Бурсе, Батмане, Денизли, Адане, Кайсери, Анталье, Конье, Ыспарте и Коджаэли.

«Мы не позволим никому из террористов открыть глаза. Мы продолжим нашу непрерывную борьбу усилиями наших сил безопасности», — подчеркнул Ерликая.

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1 октября в Анкаре у здания МВД произошел теракт. Двое террористов, подъехавших на легковом автомобиле к воротам главного управления безопасности министерства, совершили взрыв. Один из террористов подорвал себя, а другой был нейтрализован. Двое полицейских получили легкие ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в Турции «Рабочая партия Курдистана» (РПК), сообщила Al Jazeera.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал взрыв последней волной терроризма. «Террористы, которые пытаются разрушить мир и поставить под угрозу безопасность граждан, никогда не добьются успеха», — сказал он.

Анкару поддержали власти Пакистана и Саудовской Аравии. США также осудили теракт у здания МВД в Анкаре и пожелали пострадавшим при взрыве скорейшего выздоровления.