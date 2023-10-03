 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Турция начала антитеррористическую операцию по всей стране

МВД: Турция начала антитеррористическую операцию по всей стране
В антитеррористической операции «Герои» задействовано более 13 тыс. силовиков, сообщил глава МВД Турции. 1 октября двое членов «Рабочей партии Курдистана» совершили теракт у здания министерства
Фото: Burak Kara / Getty Images
Фото: Burak Kara / Getty Images

На всей территории Турции началась антитеррористическая операция «Герои». Об этом сообщил глава МВД страны Али Ерликая в соцсети X (прежнее название — Twitter).

По данным министра, по состоянию на 8:30 (совпадает с мск) в Турции было проведено 466 операций, в которых задействовали 13 440 сотрудников служб безопасности. В ходе них 12 человек задержали в Мерсине, Ване, Шанлыурфе, Мардине и Айдыне и не менее 55 в Диярбакыре, Газиантепе, Стамбуле, Бурсе, Батмане, Денизли, Адане, Кайсери, Анталье, Конье, Ыспарте и Коджаэли.

«Мы не позволим никому из террористов открыть глаза. Мы продолжим нашу непрерывную борьбу усилиями наших сил безопасности», — подчеркнул Ерликая.

Турция начала антитеррористическую операцию по всей стране
Video

1 октября в Анкаре у здания МВД произошел теракт. Двое террористов, подъехавших на легковом автомобиле к воротам главного управления безопасности министерства, совершили взрыв. Один из террористов подорвал себя, а другой был нейтрализован. Двое полицейских получили легкие ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в Турции «Рабочая партия Курдистана» (РПК), сообщила Al Jazeera.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал взрыв последней волной терроризма. «Террористы, которые пытаются разрушить мир и поставить под угрозу безопасность граждан, никогда не добьются успеха», — сказал он.

Читайте на РБК Pro
Изнанка Wildberries и Ozon: как управляют современными складами
Упражнение «Гопник»: как оратору заставить свой голос звучать убедительно
80% судьбоносных событий происходят до 35 лет. Как провести важные годы
Аналитики советуют брать акции авиакомпаний. Можно ли на них заработать

Анкару поддержали власти Пакистана и Саудовской Аравии. США также осудили теракт у здания МВД в Анкаре и пожелали пострадавшим при взрыве скорейшего выздоровления.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Турция антитеррористическая операция задержания терроризм
Материалы по теме
США осудили теракт возле здания МВД Турции
Политика
Момент взрыва у здания МВД Турции в Анкаре. Видео
Политика
В Анкаре у здания МВД Турции произошел взрыв
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 103,87 (+0,7) Инвестиции, 02 окт, 16:46 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 98,48 (+1,06) Инвестиции, 02 окт, 16:46
На российский электромобиль «Атом» оформили 36 тыс. предзаказов Технологии и медиа, 10:29
Владелец «Интер Майами» пообещал Месси устроить прощание с «Барселоной» Спорт, 10:25
«Роскосмос» назвал вероятную причину крушения миссии «Луна-25» Технологии и медиа, 10:22
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 10:12
Президенту, премьеру и министрам в 2024 году не проиндексируют зарплаты Экономика, 10:11
Экс-премьер СССР Рыжков объяснил уход из Совфеда возрастом Политика, 10:05
Акции Evergrande взлетели на 42% после возобновления торгов в Гонконге Инвестиции, 10:04
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Аналитики назвали города — лидеры по росту цен на новостройки Недвижимость, 10:02
Реально ли появление диктатора-киборга. Илон Маск — о будущем с ИИ Pro, 10:01
Турция начала антитеррористическую операцию по всей стране Политика, 09:58
Германия запланировала разместить в Литве бригаду военных Политика, 09:55
Биткоин не смог закрепиться выше отметки $28 тыс. Крипто, 09:54
WSJ сообщила о производстве фальшивых гаубиц на заводах Рината Ахметова Политика, 09:46
FT узнала о плане ЕС разморозить €13 млрд для Венгрии ради помощи Киеву Политика, 09:37