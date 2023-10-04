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МВД Турции выяснило личности устроивших теракт в Анкаре

Теракт у здания МВД Турции в Анкаре организовали два члена РПК
Фото: Cagla Gurdogan / Reuters
Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Взрыв у здания МВД Турции в Анкаре, который произошел 1 октября, совершили два члена Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в стране террористической, сообщает телеканал TRT Haber.

В результате исследований и анализа ДНК турецкое МВД установило, что одним из организаторов теракта был Хасан Огуз, вторым был Озкан Шахин, оба члены РПК.

Теракт в Анкаре произошел утром 1 октября. По данным министра внутренних дел Турции Али Ерликая, двое террористов подъехали на легковом автомобиле к воротам Главного управления безопасности МВД и совершили взрыв. Один из преступников взорвал себя, другого нейтрализовали. Кроме того, двое полицейских получили легкие ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя Рабочая партия Курдистана. В штабе «Народной обороны» — военного подразделения РПК заявили, что члены батальона «Бессмертные» совершили «акцию» у здания МВД, и они специально продумали, чтобы атака была проведена в день открытия парламента.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал произошедшее последней волной терроризма и заявил, что террористы «никогда не добьются успеха».

Теги
Турция теракт МВД Анкара РПК
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