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Политика ,  
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Момент взрыва у здания МВД Турции в Анкаре. Видео

Появилось видео взрыва у здания МВД Турции в Анкаре

Момент взрыва у здания МВД Турции в Анкаре. Видео
Video

В Анкаре у здания МВД произошел теракт, сообщил министр внутренних дел Али Ерликая.



Двое человек подъехали на легковом автомобиле и совершили взрыв. Один из погиб, другой был «нейтрализован», сообщили в МВД. Двое полицейских получили легкие ранения. В районе были приняты усиленные меры безопасности. 

По данным телеканала A Haber, террористы прибыли к зданию МВД на угнанном автомобиле. Владельца машины они застрелили.

Теги
Турция теракт Анкара
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