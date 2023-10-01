Появилось видео взрыва у здания МВД Турции в Анкаре

Момент взрыва у здания МВД Турции в Анкаре. Видео

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В Анкаре у здания МВД произошел теракт, сообщил министр внутренних дел Али Ерликая.

Двое человек подъехали на легковом автомобиле и совершили взрыв. Один из погиб, другой был «нейтрализован», сообщили в МВД. Двое полицейских получили легкие ранения. В районе были приняты усиленные меры безопасности.

По данным телеканала A Haber, террористы прибыли к зданию МВД на угнанном автомобиле. Владельца машины они застрелили.