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Политика ,  
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В Анкаре у здания МВД Турции произошел взрыв

Глава МВД Турции: у здании министерства в Анкаре произошла попытка теракта
Фото: Cagla Gurdogan / Reuters
Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

В Анкаре у здания МВД произошла попытка теракта, сообщил министр внутренних дел Али Ерликая в своем аккаунте в X (ранее — Twitter).

«Около 9.30 двое террористов, подъехавших на легком коммерческом автомобиле к въездным воротам главного управления безопасности нашего МВД, совершили взрыв. Один из террористов взорвал себя, а другой террорист был нейтрализован. Двое полицейских получили легкие ранения», — написал он.

Утром 1 октября Cumhuriyet и CNN Turk сообщили о взрыве перед зданием МВД. После взрыва было слышно четыре выстрела. В районе были приняты усиленные меры безопасности.

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Турция Анкара теракт
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