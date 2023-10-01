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Курды взяли на себя ответственность за взрыв у здания МВД в Анкаре

«Рабочая партия Курдистана» взяла на себя ответственность за взрыв в Анкаре
Взрыв произошел в центре Анкары у главных ворот здания МВД. Погибли два террориста, два полицейских получили легкие ранения. Это первый теракт в городе с 2016-го
Фото: Cagla Gurdogan / Reuters
Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Взрыв у здания МВД Турции в Анкаре совершили члены батальона «Бессмертные» «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которая признана в Турции террористической, сообщает ANF со ссылкой на заявление центрального штаба «Народной обороны» — военного подразделения РПК.

«Сегодня около 9:30 отрядом нашего батальона «Бессмертные» была проведена самоотверженная акция у здания МВД Турецкой Республики. Было специально предусмотрено, что эта акция будет проведена в день открытия парламента, очень близко к парламенту <...> она прошла именно так, как планировалось», — сказано в заявлении.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликай сообщал, что взрыв совершили два террориста, которые подъехали «на легком коммерческом автомобиле к въездным воротам главного управления безопасности» МВД. Это произошло на бульваре Ататюрка в центре Анкары.

Один террорист был смертником, другого нейтрализовали. Двое полицейских получили легкие ранения, их жизням ничего не угрожает, отметил Ерликай.

Агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника уточняет, что автомобиль, на котором приехали террористы, они угнали, убив его водителя, в городе Кайсери. Он расположен более чем в 250 км к юго-востоку от турецкой столицы.

Reuters отмечает, что это первый теракт в Анкаре за многие годы. Последние крупные теракты происходили в городе в 2016 году. Тогда в серии взрывов погибли свыше 50 человек, еще около 200 пострадали. В их организации власти обвиняли РПК.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте, заявил, что террористы в ходе своей акции у здания МВД не достигли поставленных целей. Он предупредил, что страна может предпринять новые шаги по устранению угроз со стороны курдов.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Анкара Рабочая партия Курдистана Турция
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