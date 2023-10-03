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Военная операция на Украине ,  
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Богомаз сообщил об обстреле поселка Климово кассетными боеприпасами

Богомаз: поселок Климово в Брянской области обстреляли кассетными боеприпасами
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Военная операция на Украине

Поселок Климово Брянской области попал под обстрел кассетными боеприпасами, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждены несколько жилых домовладений и хозпостроек, обследование территории Климово продолжается, уточнил Богомаз.

Поселок Климово является административным центром Климовского района. Он находится на западе области.

В ночь на 3 октября Богомаз сообщил, что украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Трубчевским районом на юге Брянской области. Пострадавших и разрушений не было. Минобороны уточнило, что дрон уничтожили дежурными средствами ПВО около 23:30 (совпадает с московским).

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов.

В ночь на 30 сентября Богомаз рассказал, что под обстрел попал поселок Погар — административный центр Погарского района Брянской области. В результате атаки было нарушено энергоснабжение.

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Теги
Александр Богомаз Брянская область обстрел кассетные боеприпасы Украина
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