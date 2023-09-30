Богомаз: житель ранен в результате атаки дрона в Трубчевске Брянской области

Брянский губернатор сообщил о пострадавшем при атаке дрона в Трубчевске

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Мирный житель получил ранение в результате атаки дрона в городе Трубчевск Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

Пострадавший, по словам губернатора, получил легкую травму, ему оказали медицинскую помощь.

Дрон сбросил взрывное устройство, в результате в одном из административных зданий были повреждены кровля и остекление, уточнил Богомаз.

Трубчевск расположен примерно в 22 км от границы с Харьковской областью Украины.

Российские власти регулярно сообщают об атаках беспилотников на населенные пункты с начала спецоперации. По подсчетам РБК на конец августа, с 24 февраля 2022 года поступало более 500 таких сообщений.

Накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон сбросил взрывное устройство на автомобили около жилого дома в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Повреждения в результате взрыва получили две машины, пострадавших не было.