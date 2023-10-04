В G7 допустили импорт российских алмазов

HT: G7 готова к импорту обработанных в Индии алмазов из России весом до карата

Страны G7 не возражают против закупок индийскими огранщиками российских алмазов весом не больше карата, сообщила газета The Economic Times со ссылкой на источники.

Президент Bharat Diamond Bourse Анупа Мехта уточнил, что объединение заинтересовано в продолжении импорта российского сырья с минимальными нарушениями санкций против Москвы или без таковых.

В конце сентября представители G7 посетили города на западе Индии — Мумбаи и Сурат, чтобы изучить индустрию драгоценных камней и ювелирных изделий в стране, пишет издание.

В G7 входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония.

В конце сентября Reuters и Bloomberg писали, что страны «Большой семерки» могут ввести эмбарго на импорт российских алмазов.

Как уточнил Bloomberg, с 1 января объединение планировало ввести прямой запрет на покупки, а после постепенно внедрять «косвенный запрет», нацеленный на ограничение перевозки российских алмазов через границу.

Вашингтон в 2022 году ввел санкции против российской компании АЛРОСА, которая добывает около трети мировых запасов алмазов. Компании запретили привлекать капитал через выпуск акций и облигаций в США, ее активы заблокировали. Москва неоднократно называла их нелегитимными.

На фоне снижения спроса АЛРОСА по запросу Индии приостановила распределение необработанных алмазов в сентябре и октябре 2023 года.