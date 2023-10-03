 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Минздрав поспорил с Минфином о легализации торговли алкоголем в интернете

Минздрав не поддержал легализацию торговли алкоголем в интернете
Фото: David Silverman / Getty Images
Фото: David Silverman / Getty Images

Минздрав России не поддерживает легализацию онлайн-торговли алкоголем, так как это приведет к росту объемов продаж и потребления спиртного. Об этом заявил ТАСС помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Легализация онлайн-продажи спиртного, по словам Кузнецова, повысит доступность алкогольных напитков и приведет к росту объемов продаж и потребления алкоголя, в том числе несовершеннолетними.

Замглавы ведомства назвал алкоголь фактором риска развития множества заболеваний, таких как сосудистые, онкологические и болезни системы пищеварения. Также потребление алкоголя влияет на показатели смертности от внешних причин, добавил он.

«Расширение каналов продаж алкогольных напитков может оказать негативное влияние на демографические показатели и перспективы достижения национальной цели — повышения ожидаемой продолжительности жизни населения до 78 лет к 2030 году», — заключил заместитель министра.

Ранее министр финансов Антон Силуанов, выступая на слушаниях в Совете Федерации, сказал, что Минфин поддерживает легализацию онлайн-продаж алкоголя. Министр признал, что у такого решения есть плюсы и минусы. Однако в Минфине считают, что плюсов больше, «если установить порядок и контроль за продажей», заявил Силуанов.

В России с 2007 года запрещено продавать алкоголь дистанционно. В июне председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас направил правительству законопроект с предложением легализовать онлайн-продажи спиртного.

Читайте на РБК Pro
Больше года с VPN: что стало с рынком продвижения после блокировки сетей
Что будет, если Германия перестанет выпускать автомобили, — The Economist
Вечные CEO: как директора-«долгожители» мешают бизнесу — The Economist
Техники Филиппа Кросби: как сделать так, чтобы подчиненные вас услышали

Против инициативы выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, в нее входят крупнейшие торговые сети — X5 Group, «Магнит», «Лента», «Ашан», «О'кей», Metro и др.). Онлайн-торговлю спиртным ассоциация назвала «слабоконтролируемым и высокорискованным каналом реализации» и предупредила о рисках для потребителей из-за ее легализации.

Противоположное мнение выразила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ; в нее входят Ozon, «СберМаркет», Wildberries и др.). Там отметили, что, пока есть интерес к покупке спиртного в интернете и нет законной альтернативы, спрос будут удовлетворять нелегальные игроки. Однако, если такую торговлю разрешат, потребители будут обращаться к легальным продавцам, так как они дают гарантии, считают в АКИТ.

Теги
Минздрав Минфин онлайн-торговля алкоголем легализация
Материалы по теме
Минфин поддержал легализацию торговли алкоголем в интернете
Экономика
Крупные торговые сети выступили против легализации онлайн-продаж алкоголя
Бизнес
«Ведомости» узнали срок внесения проекта об онлайн-торговле алкоголем
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,06 (+0,19) Инвестиции, 16:20 Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 99,27 (+0,79) Инвестиции, 16:20
Reuters узнал о планах «Астры» выйти на Мосбиржу 13 октября Инвестиции, 19:39
WSJ узнала о планах Netflix повысить цену на подписку без рекламы Технологии и медиа, 19:36
Богатейшие американцы стали богаче на $500 млрд Политика, 19:33
Суд в Молдавии разрешил депутатам запрещенной «Шор» баллотироваться Политика, 19:32
Обвинение запросило для Овсянниковой 9,5 лет лишения свободы за фейки Политика, 19:31
В Москве подорожает проезд на общественном транспорте Общество, 19:31
Власти Азербайджана задержали экс-президентов Нагорного Карабаха Политика, 19:29
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Джордан стал первым спортсменом в рейтинге 400 самых богатых американцев Спорт, 19:16
«Зенит» обыграл аутсайдера РПЛ и вышел в плей-офф Кубка России Спорт, 19:13
Почему киберпреступники перестали красть деньги, и что похищают сейчас РБК и Kaspersky, 19:11
«Локомотив» победил «Ростов» Карпина в Кубке России и вышел в плей-офф Спорт, 19:11
Военная операция на Украине. Карта на 3 октября Политика, 19:09
Минздрав поспорил с Минфином о легализации торговли алкоголем в интернете Бизнес, 19:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:02