Минздрав поспорил с Минфином о легализации торговли алкоголем в интернете

Фото: David Silverman / Getty Images

Минздрав России не поддерживает легализацию онлайн-торговли алкоголем, так как это приведет к росту объемов продаж и потребления спиртного. Об этом заявил ТАСС помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Легализация онлайн-продажи спиртного, по словам Кузнецова, повысит доступность алкогольных напитков и приведет к росту объемов продаж и потребления алкоголя, в том числе несовершеннолетними.

Замглавы ведомства назвал алкоголь фактором риска развития множества заболеваний, таких как сосудистые, онкологические и болезни системы пищеварения. Также потребление алкоголя влияет на показатели смертности от внешних причин, добавил он.

«Расширение каналов продаж алкогольных напитков может оказать негативное влияние на демографические показатели и перспективы достижения национальной цели — повышения ожидаемой продолжительности жизни населения до 78 лет к 2030 году», — заключил заместитель министра.

Ранее министр финансов Антон Силуанов, выступая на слушаниях в Совете Федерации, сказал, что Минфин поддерживает легализацию онлайн-продаж алкоголя. Министр признал, что у такого решения есть плюсы и минусы. Однако в Минфине считают, что плюсов больше, «если установить порядок и контроль за продажей», заявил Силуанов.

В России с 2007 года запрещено продавать алкоголь дистанционно. В июне председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас направил правительству законопроект с предложением легализовать онлайн-продажи спиртного.

Против инициативы выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, в нее входят крупнейшие торговые сети — X5 Group, «Магнит», «Лента», «Ашан», «О'кей», Metro и др.). Онлайн-торговлю спиртным ассоциация назвала «слабоконтролируемым и высокорискованным каналом реализации» и предупредила о рисках для потребителей из-за ее легализации.

Противоположное мнение выразила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ; в нее входят Ozon, «СберМаркет», Wildberries и др.). Там отметили, что, пока есть интерес к покупке спиртного в интернете и нет законной альтернативы, спрос будут удовлетворять нелегальные игроки. Однако, если такую торговлю разрешат, потребители будут обращаться к легальным продавцам, так как они дают гарантии, считают в АКИТ.