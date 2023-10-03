Минфин поддержал легализацию торговли алкоголем в интернете

Минфин поддерживает легализацию интернет-торговли алкоголем, так как видит в этом больше плюсов, чем минусов, сказал Силуанов. Ранее против такого шага выступил ряд ретейлеров из-за риска усложнения борьбы c контрафактом

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Минфин поддерживает идею легализации торговли алкоголем в интернете с регулированием этой сферы со стороны государства, заявил глава ведомства Антон Силуанов на правительственном часе в Совете Федерации. Его трансляция шла на Rutube.

«У нас есть ведомства, которые поддерживают [легализацию интернет-торговли алкоголем] — в данном случае Минфин поддерживает, а есть ведомства, которые категорически против. Есть плюсы и минусы, что называется, этого предложения. Мы считаем, что плюсов больше, если установить порядок и контроль за продажей», — сказал он.

Силуанов отметил, что в Сети продают много паленого спиртного и стоит «навести порядок» в этой сфере. «Но есть точки зрения иных ведомств, с которыми у нас пока еще нет договоренности, и пока мы не имеем единой правительственной позиции», — признал глава Минфина. Он добавил, что вопрос продолжат обсуждать.

В конце сентября Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, в нее входят крупнейшие торговые сети — X5 Group, «Магнит», «Лента», «Ашан», «О'кей», Metro и др.) направила письмо в Минпромторг, в котором выступила против инициативы по легализации дистанционной торговли алкогольной продукцией.

В АКОРТ назвали продажи алкоголя в интернете «слабоконтролируемым и высокорискованным каналом реализации» и предупредили о рисках для потребителей из-за ее легализации. Запрет на дистанционную продажу алкоголя действует с 2007 года, но все равно есть сайты, которые осуществляют такую торговлю с доставкой, причем за последние три года их число выросло в два раза, было указано в письме.

Росалкогольрегулирование блокирует эти ресурсы, однако владельцы находят пути обхода этой меры. При этом такие сайты привлекают покупателей, например, более низкими ценами или возможностью продажи несовершеннолетним. Даже при легализации торговли «преимущества» серого рынка сохранятся, считают в АКОРТ, и бороться с продажей нелегального спиртного будет сложнее.

В ассоциации указали, что потребители сейчас могут покупать через интернет алкоголь у торговых сетей с условием его самовывоза из магазинов.

Противоположное мнение выразили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ; в нее входят Ozon, «СберМаркет», Wildberries и др.). Там отметили, что, пока есть интерес к покупке спиртного в интернете и нет законной альтернативы, спрос будут удовлетворять нелегальные игроки. Однако в случае легализации потребители будут обращаться к легальным продавцам, так как они дают гарантии, считают в АКИТ.