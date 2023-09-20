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Блогер Даня Милохин признался, что ему страшно из-за новости о розыске

Блогер Даня Милохин признался, что ему страшно из-за новости о его розыске
Даня Милохин
Даня Милохин (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Блогер и музыкант Даня Милохин отреагировал на информацию об объявлении его в розыск по заявлению военкомата.

«Теперь страшно», — написал Милохин в сторис в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), опубликовав скриншот новости.

Ранее источник «РИА Новости» в правоохранительных органах заявил, что Милохина объявили в розыск по заявлению военкомата Анапы. При этом в базе федерального розыска Милохин не числится.

В октябре 2022 года Милохин покинул шоу «Ледниковый период» на «Первом канале» и уехал из России в ОАЭ. Тогда он объяснил это тем, что устал. «У меня не хватает сил, не понимаю, для чего и почему я это делаю», — говорил он.

Позднее блогер рассказал, что остался без денег после того, как уехал за границу и потерял связь с Россией. Он заявил, что «бросил» «Первый канал», записал на него дисс (оскорбительная песня или высказывание. — РБК) и пел «всякие песни». «И поэтому, я думаю, из-за этого люди боятся дальше работать со мной. И поэтому у меня нет денег», — говорил он.

9 сентября Милохин опубликовал снимок с Красной площади. Спустя два дня директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в своем телеграм-канале, что блогер «расстроил многих россиян русофобскими заявлениями», и попросила Минобороны призвать его на срочную службу. Вскоре после этого Милохин улетел в Дубай.

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Теги
блогеры розыск военкомат Даня Милохин Екатерина Мизулина
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