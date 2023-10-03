Минобороны сообщило о сбитом над Брянской областью дроне

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Российские силы ПВО сбили беспилотник над территорией Брянской области, сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

Дрон сбили 3 октября около 15:00 по местному времени (совпадает с мск). Беспилотник самолетного типа пытался атаковать объекты на территории региона, заявили в ведомстве. В атаке Минобороны обвинило Украину.

Власти российских регионов и Минобороны регулярно сообщают об атаках дронов с начала спецоперации. По подсчетам РБК на конец августа, власти сообщали о попытках таких атак или появлении дронов более 500 раз.

В прошлый раз об атаке дрона на Брянскую область глава региона Александр Богомаз сообщал в ночь на 3 октября. Тогда силы ПВО сбили дрон над Трубчевским районом. В результате никто не пострадал. Разрушений, по словам губернатора, также не было.

Трубчевский район с юга граничит с Харьковской областью Украины.