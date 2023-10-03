 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Губернатор Брянской области сообщил о сбитом ПВО дроне

Богомаз: беспилотник ВСУ сбит над Трубчевским районом Брянской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Трубчевским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте происшествия.

Трубчевский район находится на юге Брянской области.

Минобороны сообщило, что аппарат уничтожили дежурными средствами ПВО около 23:30 (совпадает с московским).

1 октября Вооруженные силы Украины обстреляли село Любечане Климовского района. Пострадавших не было, но в результате атаки повреждения получили два административных здания и несколько жилых домов.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов. В ночь на 30 сентября Богомаз рассказал, что под обстрел попал поселок Погар — административный центр Погарского района Брянской области. В результате атаки было нарушено энергоснабжение.

Читайте на РБК Pro
Как перезапустить карьеру, чтобы все получилось
Подальше от тикающей бомбы: почему инвесторы распродают акции КНР
Изнанка Wildberries и Ozon: как управляют современными складами
Распознает сотни языков: пять малоизвестных возможностей PDF

Теги
Брянская область беспилотники ВСУ Александр Богомаз
Материалы по теме
Богомаз сообщил о сбитом на подлете к Брянску дроне
Политика
Богомаз сообщил о подавленном РЭБ беспилотнике на подлете к Брянску
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении 9 снарядов над Белгородской областью
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 103,87 (+0,7) Инвестиции, 02 окт, 16:46 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 98,48 (+1,06) Инвестиции, 02 окт, 16:46
Мэра города Сумы задержали при получении взятки Политика, 01:20
Делегация конгрессменов США посетит Китай для встречи с Си Цзиньпином Политика, 01:16
В МИД Польши заявили о кризисе отношений между Варшавой и Киевом Политика, 00:50
Губернатор Брянской области сообщил о сбитом ПВО дроне Политика, 00:37
В Пентагоне заявили об оставшихся на военную помощь Украине $5,2 млрд Политика, 00:23
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
Возле Оксфорда прогремел взрыв Общество, 00:06
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Россия увеличит стоимость виз для граждан ЕС Бизнес, 00:00
Экс-премьер СССР Рыжков покинул Совфед Политика, 02 окт, 23:47
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 02 окт, 23:28
Сенатор Северной Дакоты с семьей погиб в авиакатастрофе в США Политика, 02 окт, 23:23
«Аэрофлот» урегулировал спор с ирландским лизингодателем по 17 самолетам Бизнес, 02 окт, 23:21
Самый дорогой украинский игрок забил первый гол за «Челси» в 24-м матче Спорт, 02 окт, 23:03
Мишустин увеличил зарплаты бюджетников и госслужащих на 5,5% Экономика, 02 окт, 22:54