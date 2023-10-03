Губернатор Брянской области сообщил о сбитом ПВО дроне

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Трубчевским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте происшествия.

Трубчевский район находится на юге Брянской области.

Минобороны сообщило, что аппарат уничтожили дежурными средствами ПВО около 23:30 (совпадает с московским).

1 октября Вооруженные силы Украины обстреляли село Любечане Климовского района. Пострадавших не было, но в результате атаки повреждения получили два административных здания и несколько жилых домов.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов. В ночь на 30 сентября Богомаз рассказал, что под обстрел попал поселок Погар — административный центр Погарского района Брянской области. В результате атаки было нарушено энергоснабжение.