Губернатор Брянской области сообщил о сбитом ПВО дроне
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Трубчевским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте происшествия.
Трубчевский район находится на юге Брянской области.
Минобороны сообщило, что аппарат уничтожили дежурными средствами ПВО около 23:30 (совпадает с московским).
1 октября Вооруженные силы Украины обстреляли село Любечане Климовского района. Пострадавших не было, но в результате атаки повреждения получили два административных здания и несколько жилых домов.
Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов. В ночь на 30 сентября Богомаз рассказал, что под обстрел попал поселок Погар — административный центр Погарского района Брянской области. В результате атаки было нарушено энергоснабжение.