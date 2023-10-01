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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Минобороны: силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Над Белгородской областью средства противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон, сообщило Минобороны.

Попытка атаки была пресечена около 14:00 мск. Данных о пострадавших и повреждениях нет.

После начала военной операции на Украине власти приграничных регионов регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников. Как подсчитал РБК, по данным на август, дроны атаковали российские регионы более 500 раз.

Белгородская область, которая граничит с Харьковской областью Украины, подвергается атакам чаще всего. Более 56% от всех сообщений о дронах приходится на этот регион.

Последняя атака на Белгородскую область произошла 29 сентября 2023 года. Тогда беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на стоящие возле жилого дома автомобили. Пострадавших не было, взрывная волна повредила две машины.

Теги
Минобороны беспилотники дроны Белгородская область
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