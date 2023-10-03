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Роспотребнадзор назвал число привитых от гриппа россиян

Роспотребнадзор: от гриппа привились более 25,6 млн россиян
Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости
Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

К 3 октября в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа прививки от этого заболевания сделали более 25,6 млн россиян, сообщили РБК в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что на 39-й неделе 2023 года (с 25 сентября по 1 октября) по сравнению с предыдущей уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ снизился более чем на 25%. При этом доля вирусов гриппа среди обнаруженных случаев заражения респираторными вирусами составила только 1,1%.

На той же неделе упали и темпы прироста заболеваемости коронавирусом, сообщили в пресс-службе. На предыдущей, 38-й неделе (18 сентября — 24 сентября), число заболевших выросло на 48%, а на следующей — только на 13,8%, пояснили в ведомстве. Всего в России с 25 сентября по 1 октября зарегистрировано 16,4 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Сезон гриппа и ОРВИ в России, как правило, начинается в октябре, но рост заболеваемости респираторными инфекциями начинают фиксировать раньше, отмечал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. О резком росте заболеваемости в конце сентября сообщили власти Москвы. К концу месяца, по данным Минздрава, заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемиологические пороги на 20% в 35 городах России. Превышение эпидемиологических порогов означает начало эпидемии.

Кампания по вакцинации населения от гриппа началась в России 11 сентября. Россияне могут привиться вакцинами «Совигрипп», «Гриппол плюс», «Ультрикс Квадри», «Флю-М Тетра» и другими в пунктах вакцинации и в частных клиниках. Роспотребнадзор рекомендовал привить от гриппа не менее 60% населения в каждом регионе страны и не менее 75% от числа лиц из групп риска.

Теги
Роспотребнадзор грипп прививка вакцинация
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