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В Москве выросло число заболевших простудой

Ракова: ежедневно 25 тыс. москвичей заболевают простудой, темпы ускорились
Сюжет
Новости Москвы
Обычно заболеваемость ОРВИ растет с середины лета; иммунная прослойка не сформировалась, и теперь ежедневно выявляют на 30% больше заболевших москвичей, чем в прошлом году
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Каждый день в Москве простудой заболевают 25 тыс. человек, эти показатели на 30% выше данных за 2022 год, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в эфире «Россия-1».

«Обычно мы фиксируем, что она начинает расти уже с середины лета, поэтому иммунная прослойка сформирована не была, доминирует риновирус, он составляет 74%, 20% составляет COVID и менее 1% грипп, он только приходит в наш год», — сказала Ракова.

Институт им. Гамалеи разработали вакцину от штамма коронавируса «омикрон», его подлинии XBB, продолжила она и рассказала, что в скором времени стартуют клинические испытания препарата. По данным врачей, подлиния ХВВ «омикрона» преобладает среди прочих штаммов в Москве, на нее приходится две трети от всех пациентов.

В России растет количество заболевших коронавирусом, с 4 по 10 сентября число пациентов увеличилось на 50%. Увеличение заболеваемости COVID заметили и в других частях мира. ВОЗ отмечала при этом, что зарегистрированные случаи не полностью отражают уровень инфицирования — за последнее время значительно сократились объемы тестирования на коронавирус.

В доме правительства снова ввели масочный режим. «Решение принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Временные ограничительные меры будут способствовать сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации», пояснили РБК в пресс-службе правительства.

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Москва простуда ОРВИ Анастасия Ракова коронавирус
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