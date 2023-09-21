В Москве выросло число заболевших простудой

Обычно заболеваемость ОРВИ растет с середины лета; иммунная прослойка не сформировалась, и теперь ежедневно выявляют на 30% больше заболевших москвичей, чем в прошлом году

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Каждый день в Москве простудой заболевают 25 тыс. человек, эти показатели на 30% выше данных за 2022 год, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова в эфире «Россия-1».

«Обычно мы фиксируем, что она начинает расти уже с середины лета, поэтому иммунная прослойка сформирована не была, доминирует риновирус, он составляет 74%, 20% составляет COVID и менее 1% грипп, он только приходит в наш год», — сказала Ракова.

Институт им. Гамалеи разработали вакцину от штамма коронавируса «омикрон», его подлинии XBB, продолжила она и рассказала, что в скором времени стартуют клинические испытания препарата. По данным врачей, подлиния ХВВ «омикрона» преобладает среди прочих штаммов в Москве, на нее приходится две трети от всех пациентов.

В России растет количество заболевших коронавирусом, с 4 по 10 сентября число пациентов увеличилось на 50%. Увеличение заболеваемости COVID заметили и в других частях мира. ВОЗ отмечала при этом, что зарегистрированные случаи не полностью отражают уровень инфицирования — за последнее время значительно сократились объемы тестирования на коронавирус.

В доме правительства снова ввели масочный режим. «Решение принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Временные ограничительные меры будут способствовать сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации», пояснили РБК в пресс-службе правительства.