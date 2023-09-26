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Военная операция на Украине ,  
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Власти объяснили звуки взрывов в Таганроге учениями

Власти: звуки взрывов и инверсионные следы в Таганроге связаны с учениями
Сюжет
Военная операция на Украине

Звуки взрывов и инверсионные следы в небе над Таганрогом вызваны учениями военных. Об этом рассказали в Министерстве информационной политики и массовых коммуникаций Ростовской области, передает ТАСС.

Ранее в местных пабликах появились видео с инверсионными следами. «Таганрог. Происшествия» утверждал, что над городом работает ПВО. После этого со ссылкой на очевидцев было сказано, что раздались звуки взрывов и «залетели вертолеты».

В конце июля в центре Таганрога упала ракета. Взрыв произошел в районе Таганрогского художественного музея. Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал тогда, что в результате были разрушены стена музея, кровля, гаражи и хозяйственные постройки. Ударной волной были выбиты рамы в окнах и на балконах соседнего трехэтажного жилого дома. При взрыве пострадали 22 человека, в том числе один ребенок. Жертв не было.

Российское Минобороны сообщило тогда, что причиной взрыва удар модифицированной зенитной ракетой комплекса С-200. Российская ПВО отразила атаку, на центр города упали обломки ракеты. Ведомство возложило на Киев ответственность за атаку. СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).

Теги
Таганрог Ростовская область военные учения взрывы
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