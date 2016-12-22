В России начались масштабные учения на случай внезапной внешней агрессии

В ходе общенациональных штабных учений будут отрабатываться действия на случай внезапной внешней агрессии в отношении страны. Мероприятия продлятся три дня, в них примут участие органы исполнительной власти и МЧС

Тренировка по гражданской обороне (Фото: Виктор Погонцев / Интерпресс / ТАСС)

В России стартовала общенациональная штабная тренировка по гражданской обороне. Об этом в ходе селекторного совещания сообщил глава МЧС Евгений Зиничев, передает «РИА Новости».

«В ходе тренировки совместно с органами исполнительной власти должны быть затронуты следующие вопросы: первый — подготовка населения в области гражданской обороны; второй — готовность пунктов к выполнению гражданской обороны, выполнению задач по переназначению», — отметил глава ведомства.

По его словам, в ходе учений также будет проверена готовность пунктов временного размещения, городков жизнеобеспечения, а также систем связи. Помимо этого тренировка позволит посмотреть, насколько слаженно будут работать органы управления и силы гражданской обороны в условиях приведения к боеготовности.

Зиничев поручил принять дополнительные меры, чтобы подготовить объекты ЖКХ к зиме. Особое внимание он попросил уделить топливно-энергетическим ресурсам Крайнего Севера.

«Всем руководителям на местах принять исчерпывающие меры в складывающейся обстановке и обеспечить готовность сил к реагированию. Мы должны своевременно предупреждать граждан о возможных опасностях и угрозах. В случае необходимости оказывать помощь и поддержку», — потребовал Зиничев.

Мероприятия по гражданской обороне продлятся три дня, с 1 по 3 октября, и пройдут в три этапа. Они завершатся накануне Дня гражданской обороны. Учения пройдут по сценарию, согласно которому в стране обостряется внешнеполитическая обстановка и появляется угроза от условного внешнего врага. Организаторы отработают действия по маскировке объектов экономики разных регионов, по эвакуации населения и пр. В тренировке примут участие федеральные и региональные органы исполнительной власти всех российских регионов и подразделения МЧС.