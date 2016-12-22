ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,17 65,16 EUR Нал. 76,69 75,60 USD Бирж. 65,61 +0,08 EUR Бирж. 76,18 +0,08 USD ЦБ. 65,57 -0,02 EUR ЦБ. 75,99 -0,24 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6619,80 -36,30 IMOEX 2482,92 +0,31% RTSI 1192,14 +0,01% Brent 82,94 +0,17% DJIA 26458,31 +0,05% Nasdaq 8046,35 +0,05%
В России начались масштабные учения на случай внезапной внешней агрессии
Лента новостей
Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 13:24, РБК и Мираторг Какие виды спорта выбирают знаменитости 13:22, Pink В Москве задержали полицейских после стрельбы из травмата 13:16, Общество Минздрав привел показатели снижения младенческой смертности в России 13:14, Общество Bloomberg назвал лучшие и худшие IPO европейских компаний 2018 года 13:06, Бизнес Как цифровые технологии повлияли на возможности современной стоматологии 12:56, Партнерский материал В Кремле ответили на слова экс-главы MI6 о влиянии на репутацию Путина 12:53, Политика «Черкизово» купит 75% крупного мясопереработчика в Ленинградской области 12:51, Бизнес В Москве за нападение на посольство задержали украинского экс-министра 12:51, Политика Нобелевскую премию по медицине дали за работу по лечению рака 12:46, Общество Замглавы МИД Ирана рассказал о проработке механизма обхода санкций США 12:45, Политика Спрос на курортное жилье за границей среди россиян вырос в 1,5 раза 12:45, Недвижимость Кремль отказался вести дискуссию о личности Боширова 12:41, Политика Песков прокомментировал информацию об обмене Сенцова на Ярошенко и Бутину 12:33, Политика Назначен новый президент «Сименс» в России 12:33, Бизнес В большинстве регионов России подорожала аренда жилья 12:31, Недвижимость Последствия землетрясения и цунами в Индонезии 12:25, Фотогалерея  Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России 12:18, Спорт Почему Bitcoin может подорожать до конца 2018 года 12:07, Крипто Военные КНДР и Южной Кореи начали разминирование демилитаризованной зоны 12:07, Политика В Rusal отвергли причастность к инициативе продажи пива по ночам 12:05, Бизнес В России начались масштабные учения на случай внезапной внешней агрессии 11:56, Политика Протестующие в Каталонии заблокировали автомагистрали и железную дорогу 11:40, Политика Почти все проголосовавшие македонцы выступили за смену названия страны 11:40, Политика «Это недопустимая халатность»: когда машину не смогут эвакуировать 11:31, Авто В Danske Bank назначили врио главы после скандала с отмыванием денег 11:29, Бизнес
В России начались масштабные учения на случай внезапной внешней агрессии
Политика, 11:56
0
В России начались масштабные учения на случай внезапной внешней агрессии
В ходе общенациональных штабных учений будут отрабатываться действия на случай внезапной внешней агрессии в отношении страны. Мероприятия продлятся три дня, в них примут участие органы исполнительной власти и МЧС
Тренировка по гражданской обороне (Фото: Виктор Погонцев / Интерпресс / ТАСС)

В России стартовала общенациональная штабная тренировка по гражданской обороне. Об этом в ходе селекторного совещания сообщил глава МЧС Евгений Зиничев, передает «РИА Новости».

«В ходе тренировки совместно с органами исполнительной власти должны быть затронуты следующие вопросы: первый — подготовка населения в области гражданской обороны; второй — готовность пунктов к выполнению гражданской обороны, выполнению задач по переназначению», — отметил глава ведомства.

По его словам, в ходе учений также будет проверена готовность пунктов временного размещения, городков жизнеобеспечения, а также систем связи. Помимо этого тренировка позволит посмотреть, насколько слаженно будут работать органы управления и силы гражданской обороны в условиях приведения к боеготовности.

Зиничев поручил принять дополнительные меры, чтобы подготовить объекты ЖКХ к зиме. Особое внимание он попросил уделить топливно-энергетическим ресурсам Крайнего Севера.

«Всем руководителям на местах принять исчерпывающие меры в складывающейся обстановке и обеспечить готовность сил к реагированию. Мы должны своевременно предупреждать граждан о возможных опасностях и угрозах. В случае необходимости оказывать помощь и поддержку», — потребовал Зиничев.

Мероприятия по гражданской обороне продлятся три дня, с 1 по 3 октября, и пройдут в три этапа. Они завершатся накануне Дня гражданской обороны. Учения пройдут по сценарию, согласно которому в стране обостряется внешнеполитическая обстановка и появляется угроза от условного внешнего врага. Организаторы отработают действия по маскировке объектов экономики разных регионов, по эвакуации населения и пр. В тренировке примут участие федеральные и региональные органы исполнительной власти всех российских регионов и подразделения МЧС.

Автор: Анна Трунина.
Теги: ГУ МЧС России , учения , гражданская оборона , Евгений Зиничев
Главное
Нобелевскую премию по медицине дали за работу по лечению рака Общество
Материалы по теме
В Сербии пройдут совместные учения с ВКС России Политика
Россия и шесть стран СНГ начали крупные учения военной авиации Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter