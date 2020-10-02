В регионах России 2 октября включат сирены системы оповещения о ЧС

В России 2 октября включат сирены оповещения в рамках всеобщей тренировки по гражданской обороне. Об этом сообщила пресс-служба МЧС на своем сайте.

«Так, на 2 октября запланирован запуск электросирен и громкоговорителей. Конкретное время запуска будет определено главами регионов», — сказано в сообщении.

В МЧС отметили, что гражданам стоит сохранять спокойствие, так как включение сирен является плановой процедурой.

Материал дополняется