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Премьер-министра Гаити заблокировали в аэропорту протестующие полицейские

Премьер-министр Гаити оказался заблокирован в столичном аэропорту толпой протестующих
Аэропорт имени Туссен-Лувертюра в Порт-о-Пренсе
Аэропорт имени Туссен-Лувертюра в Порт-о-Пренсе (Фото: Ralph Tedy Erol / Reuters)

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри оказался заблокирован группой протестующих полицейских в аэропорту имени Туссен-Лувертюра в Порт-о-Пренсе (столица Гаити). Об этом сообщает телеканал Telesur.

Десятки полицейских также напали на резиденцию Ариэля Анри на фоне бездействия власти к убийствам сотрудников полиции преступными группировками, которые контролируют районы Порт-о-Пренсе. Напряженность среди представителей правоохранительных органов усилилась после убийства шести полицейских вооруженными группами в департаменте Артибонит 25 января, отмечает телеканал. Всего за первый месяц 2023 года в столице Гаити убили более десяти полицейских.

Во время атаки премьер-министр возвращался в город после участия в саммите Сообщества латиноамериканских и карибских государств в Аргентине. По данным Gazette Haiti, протестующие заблокировали все наземные маршруты, поэтому премьер-министр оказался заблокированным в самолете. Позднее Анри покинул аэропорт и скрылся. 

В январе 2022-го на Ариэля Анри было совершено покушение. Неизвестные попытались застрелить премьер-министра во время церемонии в честь 218-летней годовщины независимости республики, которая проходила в городе Гонаив, когда Анри выходил из храма после службы. При стрельбе погиб по меньшей мере один человек, еще несколько были ранены, премьер-министр не пострадал.

В июле 2021 года в стране убили президента Жовенеля Моиса. После этого прокуратура Гаити потребовала присвоить Анри статус обвиняемого по делу об убийстве президента. Прокурор Бед-Фор Клод попросил следствие запретить подозреваемому покидать страну.

Премьер-министра вызывали в прокуратуру, после того как нашли подтверждение, что он разговаривал по телефону с одним из предполагаемых убийц через несколько часов после гибели президента. После этого Анри отстранил прокурора.

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Теги
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