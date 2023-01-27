Премьер-министра Гаити заблокировали в аэропорту протестующие полицейские
Премьер-министр Гаити Ариэль Анри оказался заблокирован группой протестующих полицейских в аэропорту имени Туссен-Лувертюра в Порт-о-Пренсе (столица Гаити). Об этом сообщает телеканал Telesur.
Десятки полицейских также напали на резиденцию Ариэля Анри на фоне бездействия власти к убийствам сотрудников полиции преступными группировками, которые контролируют районы Порт-о-Пренсе. Напряженность среди представителей правоохранительных органов усилилась после убийства шести полицейских вооруженными группами в департаменте Артибонит 25 января, отмечает телеканал. Всего за первый месяц 2023 года в столице Гаити убили более десяти полицейских.
Во время атаки премьер-министр возвращался в город после участия в саммите Сообщества латиноамериканских и карибских государств в Аргентине. По данным Gazette Haiti, протестующие заблокировали все наземные маршруты, поэтому премьер-министр оказался заблокированным в самолете. Позднее Анри покинул аэропорт и скрылся.
В январе 2022-го на Ариэля Анри было совершено покушение. Неизвестные попытались застрелить премьер-министра во время церемонии в честь 218-летней годовщины независимости республики, которая проходила в городе Гонаив, когда Анри выходил из храма после службы. При стрельбе погиб по меньшей мере один человек, еще несколько были ранены, премьер-министр не пострадал.
В июле 2021 года в стране убили президента Жовенеля Моиса. После этого прокуратура Гаити потребовала присвоить Анри статус обвиняемого по делу об убийстве президента. Прокурор Бед-Фор Клод попросил следствие запретить подозреваемому покидать страну.
Премьер-министра вызывали в прокуратуру, после того как нашли подтверждение, что он разговаривал по телефону с одним из предполагаемых убийц через несколько часов после гибели президента. После этого Анри отстранил прокурора.