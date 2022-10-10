Генсек ООН призвал Совбез срочно ввести военный контингент в Гаити

Гаити парализовано из-за резкого ухудшения ситуации с безопасностью и вспышки холеры, из-за чего жителям страны грозит опасность, указал Гутерриш. По просьбе властей Гаити он призвал обеспечить жителей продуктами, водой и топливом

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Совету Безопасности ООН следует срочно рассмотреть возможность немедленного развертывания в Гаити международных вооруженных сил для для преодоления гуманитарного кризиса, говорится в обращении генсека организации Антониу Гутерриша. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

«Генеральный секретарь по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией в Гаити, где произошла вспышка холеры на фоне резкого ухудшения ситуации с безопасностью, которое парализовало страну», — сказано в сообщении.

Топливный терминал в Варре был блокирован, из-за чего затруднились действия по предотвращению распространения инфекции, в том числе остановилось распределение питьевой воды. Генсек ООН призвал обеспечить распределение среди жителей и медицинскими учреждениями Гаити воды, топлива, продуктов питания и лекарств. Гутерриш подчеркнул важность спасения жизней.

Ввести военных попросили власти Гаити, указал Гутерриш, ситуация должна рассматриваться как чрезвычайная.

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