Посольство в Чехии опровергло информацию о конфискации российских машин

Посольство России в Чехии (Фото: Dana Kesnerova / XinHua / Global Look Press)

Полиция и таможенная служба Чехии не сообщали о конфискации машин с российскими номерами, сообщили РБК в посольстве России.

«Посольство не располагает данными о конфискации автомобиля с российскими номерами на территории страны. Связывались с полицией и таможней страны, у них тоже нет таких данных», — говорится в заявлении.

Ранее подобную информацию в разговоре с РБК опровергли в таможенном управлении Чехии. РБК направил запрос в МВД Чехии.

О том, что в Чехии конфисковали автомобиль с российскими номерами, написала газета «Известия» со ссылкой на ответ Минфина Германии депутату бундестага Евгению Шмидту.

Еврокомиссия 8 сентября опубликовала разъяснения правил применения антироссийских санкций. Согласно документу, въезд в страны ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт. При этом разъяснения не носят юридически обязывающего характера, и каждая европейская страна может сама принимать решение, как исполнять санкции.

Чехия официально не объявляла о введении запрета на въезд российских автомобилей. Пока такое ограничение ввели пять стран ЕС, с которыми Россия имеет сухопутную границу (Эстония, Латвия, Финляндия, Литва и Польша), а также Германия, Болгария и Норвегия (участвует в Шенгенском соглашении).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными решения стран ЕС запретить въезд автомобилей с российскими номерами. По его словам, Россия будет отвечать с позиции собственной выгоды.