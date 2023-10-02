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Посольство России в Словакии отвергло обвинения во вмешательстве в выборы

Посольство России в Словакии отвергло обвинения во вмешательстве в выборы
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Посольство России в Словакии (Фото: ambasadarus / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Москва не вмешивалась в парламентские выборы в Словакии. Об этом говорится в заявлении посольства России в стране.

«Решительно отвергаем надуманные обвинения в адрес России о вмешательстве в словацкий электоральный процесс. В отличие от некоторых нынешних союзников Словакии, мы не лезем во внутренние дела других государств, не занимаемся сменой режимов и разного рода цветными революциями», — заявили в диппредставительстве.

Заявление прозвучало в ответ на вызов представителя дипмиссии в МИД Словакии. Братислава посчитала вмешательством заявление главы СВР Сергея Нарышкина, который накануне голосования сказал, что «в последнее время наблюдается усиление вмешательства администрации [президента США] Джо Байдена во внутриполитическую ситуацию в Словакии, что связано с ее подготовкой к внеочередным парламентским выборам».

В посольстве в ответ сказали, что это Вашингтон вмешался в словацкие выборы. В качестве примеров посольство назвало выделение американской дипмиссией Минобороны Словакии $5 млн на противодействие дезинформации, «которое на деле стало борьбой со свободой мнения», и требование Вашингтона блокировать профили в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) оппозиционных словацких политиков.

30 сентября в Словакии прошли парламентские выборы, победу на которых одержала левоцентристская партия бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» («Н-СД»), набрав 23,58% голосов.

На втором месте — «Прогрессивная Словакия» (16,37%), на третьем — «Голос» (почти 15%), которой руководит еще один бывший словацкий премьер — Питер Пеллегрини. Партия ушедшего в отставку в этом году главы правительства Эдуарда Хегера — «Обычные люди» — на четвертом месте (около 9%).

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Таким образом, партия Фицо получит в парламенте Словакии 42 места из 150. Этого не хватит, чтобы создать правительство, и партии предстоит искать партнеров для создания коалиции.

Теги
Словакия посольство России МИД вмешательство в выборы дипломатия
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