Замглавы ЕК Юрова заявила о влиянии дезинформации на итоги выборов в Словакии

В ЕК увидели «беспрецедентную дезинформацию» на выборах в Словакии

Словенская партия Progresívne Slovensko («Прогрессивная Словакия») столкнулась с «беспрецедентной дезинформацией» на прошедших парламентских выборах, заявила заместитель председателя Еврокомиссии Вера Юрова. Ее слова приводит чешский телеканал ČT24.

«Мы уважаем выбор граждан Словакии. Словаки имели возможность отдать свои голоса на выборах и принять самостоятельные решения. Но должна сказать о высокой степени манипулирования. Но, конечно, мы уважаем результаты выборов», — сказала Юрова.

По ее словам, именно «Прогрессивная Словакия» столкнулась с «беспрецедентной дезинформацией», информационное пространство Словакии «утопало» в «высокой степени крайне правых источников».

Партия заняла второе место, получив около 18% голосов.

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