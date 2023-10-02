В МИД Словакии вызвали представителя России из-за слов Нарышкина

Сергей Нарышкин (Фото: kremlin.ru)

МИД Словакии вызвал представителя российской дипмиссии из-за высказываний главы СВР Сергея Нарышкина о парламентских выборах в стране. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

28 сентября Нарышкин заявил, что «в последнее время наблюдается усиление вмешательства администрации [президента США] Джо Байдена во внутриполитическую ситуацию в Словакии, что связано с ее подготовкой к внеочередным парламентским выборам». Слова Нарышкина прозвучали во время предвыборного моратория, говорится в заявлении словацкого МИДа.

«Дипломатическое ведомство решительно протестует против ложного заявления российской разведки, ставящего под сомнение честность свободных и демократических выборов в Словакии. Считаем эту умышленно распространяемую дезинформацию недопустимым вмешательством России в процесс выборов Словакии», — заявили в МИД Словакии.

30 сентября в Словакии прошли парламентские выборы, победу на которых одержала левоцентристская партия бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо «Направление — социальная демократия» («Н-СД»), набрав 23,58% голосов.

На втором месте — «Прогрессивная Словакия» (16,37%), на третьем — «Голос» (почти 15%), которой руководит еще один бывший словацкий премьер — Питер Пеллегрини. Партия ушедшего в отставку в этом году главы правительства Эдуарда Хегера — «Обычные люди» — на четвертом месте (около 9%).

Таким образом, партия Фицо получит в парламенте Словакии 42 места из 150. Этого не хватит, чтобы создать правительство, и партии предстоит искать партнеров для создания коалиции.