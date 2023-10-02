«Аэрофлот» отменил рейс из-за повреждения шасси самолета на Пхукете

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«Аэрофлот» отменил рейс из Пхукета в Москву после того, как наземные службы таиландского аэропорта повредили шасси самолета. Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиаперевозчика.

Сотрудники аэропорта Пхукета повредили створку шасси самолета при подготовке к вылету рейса SU275, рассказали в «Аэрофлоте». Пассажиров перенаправили на другие ближайшие рейсы. Как рассказали в компании, на время ожидания «Аэрофлот» обеспечил клиентов питанием и напитками, а также организовал размещение в гостинице.

Из информации на сайте «Аэрофлота» следует, что рейс должен был выполнять самолет Boeing 777. По данным на сайте аэропорта Шереметьево, лайнер должен был приземлиться в Москве в 16:40 мск.

В конце сентября «Аэрофлот» сообщил, что с 23 декабря возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг. Они будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330.

Полеты в Гонконг будут осуществляться из терминала С аэропорта Шереметьево по вторникам, четвергам и субботам. Обратные рейсы в Москву запланированы по средам, пятницам и воскресеньям.