 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

«Аэрофлот» отменил рейс из-за повреждения шасси самолета на Пхукете

«Аэрофлот» отменил рейс из-за повреждения шасси самолета в аэропорту Пхукета
«Аэрофлот» AFLT ₽41,5 0% Купить
«Аэрофлот» RU000A103943 Купить
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

«Аэрофлот» отменил рейс из Пхукета в Москву после того, как наземные службы таиландского аэропорта повредили шасси самолета. Об этом сообщили РБК в пресс-службе авиаперевозчика.

Сотрудники аэропорта Пхукета повредили створку шасси самолета при подготовке к вылету рейса SU275, рассказали в «Аэрофлоте». Пассажиров перенаправили на другие ближайшие рейсы. Как рассказали в компании, на время ожидания «Аэрофлот» обеспечил клиентов питанием и напитками, а также организовал размещение в гостинице.

Из информации на сайте «Аэрофлота» следует, что рейс должен был выполнять самолет Boeing 777. По данным на сайте аэропорта Шереметьево, лайнер должен был приземлиться в Москве в 16:40 мск.

В конце сентября «Аэрофлот» сообщил, что с 23 декабря возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг. Они будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330.

Полеты в Гонконг будут осуществляться из терминала С аэропорта Шереметьево по вторникам, четвергам и субботам. Обратные рейсы в Москву запланированы по средам, пятницам и воскресеньям.

Читайте на РБК Pro
80% судьбоносных событий происходят до 35 лет. Как провести важные годы
Бонусофагия: как понять, что ваш бизнес заражен этой опасной болезнью
Как российской компании стать резидентом IT Park в Узбекистане
Кадровый голод: как без диплома построить успешную карьеру в логистике
Теги
новости Аэрофлот Пхукет Таиланд самолет шасси
Материалы по теме
«Аэрофлот» отменил рейсы из Москвы и регионов в Сочи из-за непогоды
Общество
«Аэрофлот» отказался менять график рейсов в аэропортах Москвы из-за БПЛА
Политика
«Аэрофлот» возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07) Инвестиции, 29 сен, 16:25 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41) Инвестиции, 29 сен, 16:25
МИД Казахстана признал ведение списка критиков, которым запрещен въезд Политика, 16:11
В Пакистан прибыла первая партия нефти из России для частной компании Бизнес, 16:10
Президента «Барселоны» обвинили в причастности к аресту преемника Спорт, 16:04
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 15:56
Открыто для всех: как в России создается сообщество инклюзивного бизнеса Тренды, 15:55
Суд обязал телеграм-канал Mash выплатить Криду ₽350 тыс. за клевету Общество, 15:37
Одесситы отказались переименовать площадь Толстого в честь Мойхер-Сфорима Политика, 15:35
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
The Times узнала об атаке «российских хакеров» на Букингемский дворец Технологии и медиа, 15:29
Объем торгов на централизованных криптобиржах упал до минимума за 3 года Крипто, 15:24
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:18
Минобороны сообщило об ударе по аэродрому в районе Кривого Рога Политика, 15:12
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 15:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:08
Бывший футболист ЦСКА умер в 63 года Спорт, 14:59