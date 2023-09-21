«Аэрофлот» возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг

«Аэрофлот»: регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг возобновят с 23 декабря

Фото: Anthony Kwan / Getty Images

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 23 декабря возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг. Они будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330.

Полеты в Гонконг будут осуществляться из терминала С аэропорта Шереметьево по вторникам, четвергам и субботам. Обратные рейсы в Москву запланированы по средам, пятницам и воскресеньям.

В «Аэрофлоте» подчеркнули, что Гонконг — крупнейший финансовый центр азиатского региона, а также обладает широкими возможностями для дальнейших транзитных перелетов в страны Юго-Восточной Азии. «Ожидается, что маршрут будет пользоваться популярностью у пассажиров, путешествующих с деловыми целями, и туристов», — отметили в компании.

О планах возобновить рейсы в Гонконг сообщил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский в ходе ПМЭФ 16 июня.

Авиакомпания также планирует до конца года запустить полеты в Хайнань — китайскую курортную провинцию, отмечал он. «Сейчас ждем разрешения и получения слотов», — сказал Александровский. В управлении по развитию туризма города Санья (провинция Хайнань) сообщили ТАСС, что прямой авиарейс между ней и Москвой и могут запустить уже в октябре. Интерес к выполнению перелетов проявили Hainan Airlines, «Аэрофлот», China Southern Airlines.

Помимо этого с 24 декабря «Аэрофлот» начнет полеты из Москвы в Гавану. Рейсы будет выполнять входящая в группу авиакомпания «Россия» на самолетах Boeing 777–300ER. Прямые рейсы в столицу Кубы планируются дважды в неделю, по средам и воскресеньям.