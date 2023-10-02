ФСБ отчиталась о задержании в ЛНР украинского шпиона

ФСБ: в ЛНР задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

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Правоохранительные органы задержали жителя Луганской народной республики, который передавал Украине данные о местах дислокации и передвижении сил Народной милиции и Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

По данным спецслужбы, уроженец города Рубежное собирал и передавал данные для оказания содействия украинским военным. Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 Уголовного кодекса, предусмотренное наказание — от 10 до 20 лет лишения свободы).

ФСБ регулярно отчитывается о задержании россиян, передававших данные Украине. В сентябре ведомство заявляло сразу о нескольких таких эпизодах: