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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ отчиталась о задержании в ЛНР украинского шпиона

ФСБ: в ЛНР задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: ID1974 / Shutterstock
Фото: ID1974 / Shutterstock

Правоохранительные органы задержали жителя Луганской народной республики, который передавал Украине данные о местах дислокации и передвижении сил Народной милиции и Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

По данным спецслужбы, уроженец города Рубежное собирал и передавал данные для оказания содействия украинским военным. Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 Уголовного кодекса, предусмотренное наказание — от 10 до 20 лет лишения свободы).

ФСБ регулярно отчитывается о задержании россиян, передававших данные Украине. В сентябре ведомство заявляло сразу о нескольких таких эпизодах:

  • в Севастополе задержали мужчину, который в 2022 году уклонился от мобилизации, уехал в одну из стран СНГ, а потом был завербован Главным управлением разведки Минобороны Украины. По данным ФСБ, по заданию украинской стороны россиянин устроился в организацию, которая строит фортификационные сооружения в Крыму, собирал и передавал данные Киеву;
  • в Ростовской области задержали местного жителя, которого заподозрили в передаче данных Украине об одном из военных объектов в Краснодарском крае;
  • жительнице Читы предъявили обвинение в госизмене. Она, как утверждает следствие, по просьбе сотрудника погранслужбы Украины фотографировала и снимала на видео эшелоны военной техники.
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ФСБ ЛНР задержание шпионаж
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