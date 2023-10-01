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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров осмотрел захваченную «Ахматом» трофейную технику НАТО

Кадыров осмотрел технику НАТО, захваченную чеченским спецназом «Ахмат»
Сюжет
Военная операция на Украине
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: ramzan / VK)

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил учебно-тренировочную базу отряда специального назначения «Ахмат», где осмотрел отбитую бойцами у ВСУ трофейную технику НАТО. Об этом глава республики написал в телеграм-канале.

Кадыров отметил, что еще недавно лидеры стран Запада горячо обсуждали эту технику, «а сейчас она сиротливо простаивает на стоянке».

Глава Чечни поблагодарил бойцов «Ахмата» за хорошие результаты и пожелал успехов в выполнении поставленных задач. «И это не предел. То ли еще будет», — добавил он.

На международном военно-техническом форуме «Армия-2023», который с 14 по 20 августа прошел в Кубинке, показали трофейную технику НАТО.

На выставке представили австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, американский БТР М-113, шведскую БМП CV90-40, французский колесный танк AMX-10RCR и другую технику. В описании к экспонатам было указано, где и при каких обстоятельствах они были захвачены.

Страны Запада поставляют оружие Киеву с начала военной операции на Украине, главным поставщиком техники остаются США. По данным Пентагона, на конец августа 2023 года Вашингтон предоставил Киеву только военной помощи более чем на $43,7 млрд.

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Россия неоднократно осуждала западные поставки оружия Украине. Президент России Владимир Путин назвал помощь Киеву пересечением «всех красных и даже бордовых линий».

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НАТО Рамзан Кадыров военная техника "Ахмат"
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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