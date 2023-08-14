На «Армии-2023» покажут трофейную технику НАТО

На международном военно-техническом форуме «Армия-2023», который пройдет 14-20 августа в Кубинке, продемонстрируют трофейную технику НАТО. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«В рамках форума планируется показать трофейную технику НАТО, захваченную российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, на форуме будет продемонстрирована российская техника, эффективно рекомендовавшая себя в ходе военной операции на Украине.

В мае сообщалось, что на форуме продемонстрируют импортозамещенный бронеавтомобиль «Феникс», разработанный компанией АО «Ремдизель». «Тайфун-К» модели К-53949 имеет комбинированную броню, что дает повышенную противоминную и баллистической защиту. Сиденья внутри также оснащены элементами энергопоглощения минного взрыва.

Бронеавтомобиль может использоваться для перевозки личного состава и воинских грузов, а также в качестве базового шасси для монтажа различных технических систем и вооружений.