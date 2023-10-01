США осудили теракт возле здания МВД Турции

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США осуждают теракт у здания МВД в Анкаре и желают пострадавшим при взрыве скорейшего выздоровления, заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен в соцсети X (бывшая Twitter).

«Мы отвергаем терроризм во всех его формах и твердо поддерживаем нашего союзника по НАТО — Турцию и весь турецкий народ», — написал он.

Произошедшее также осудил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «НАТО солидарно с Турцией в борьбе с терроризмом», — написал он в соцсети Х.

Анкару поддержали власти Пакистана и Саудовской Аравии.

Теракт произошел около 9:30 утра 1 октября. По данным министра внутренних дел Али Ерликая, двое террористов подъехали на легковом автомобиле к воротам Главного управления безопасности МВД и совершили взрыв. Один из преступников взорвал себя, другой был нейтрализован, уточнил он.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана, сообщила Al Jazeera.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал взрыв последней волной терроризма. «Террористы, которые пытаются разрушить мир и поставить под угрозу безопасность граждан, никогда не добьются успеха», — добавил он.