Politico узнало, что ЕС «не выдержит» принятия Украины и Турции

Европейский чиновник, с которым побеседовало Politico, считает, что ЕС «не выдержит» одновременного присоединения к блоку Киева и Анкары. Лидер турецкой оппозиции в случае победы обещал возобновить переговоры о вступлении в ЕС

Кемаль Кылычдароглу (Фото: Cagla Gurdogan / Reuters)

Европейские чиновники считают, что, если победу на выборах президента Турции одержит кандидат от объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу, а не действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, это может осложнить присоединение Украины к Евросоюзу, сообщает издание Politico.

Кылычдароглу обещал возобновить давно замороженные переговоры о вступлении Турции в Евросоюз. Как пишет газета, в текущий момент победа оппозиционера и перезагрузка отношений Анкары и Брюсселя была бы «невероятно неудобна» для ЕС с учетом того, что страны — члены блока всерьез обсуждают его расширение за счет Украины: официальные переговоры с Киевом могут начаться в декабре. Собеседники издания считают, что ЕС не сможет одновременно принять в свой состав две страны.

«В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы — это последнее расширение. Немыслимо, чтобы ЕС смог поглотить и Турцию, и Украину. Рынок этого не выдержит», — сказал Politico высокопоставленный европейский чиновник.

Официально лидеры стран — членов ЕС готовы поддержать реформы Кылычдароглу, если тот победит на выборах, пишет газета. Однако военные действия на Украине «сделали Турцию менее приоритетной для блока» и принятие Киева, даже если это займет десятилетие, рассматривается как «геополитическая необходимость», говорится в статье.

Politico пишет, что в случае победы Кылычдароглу Турция, скорее всего, будет активнее пресекать попытки уклонения от антироссийских санкций и сильнее поддерживать зерновую сделку; это также упростит сотрудничество с Брюсселем по вопросу сирийских беженцев. Если же президентом переизберется Эрдоган, в среднесрочной и долгосрочной перспективе отношения ЕС и Турции будут ухудшаться; в то же время сейчас победа действующего главы государства позволит «избежать сложных дебатов о политике расширения блока». Поэтому, пишет Politico, некоторые члены ЕС «выдохнут с облегчением», если во втором туре 28 мая победу одержит Эрдоган.

Первый тур выборов прошел 14 мая. После обработки 99,87% бюллетеней ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов: у Эрдогана — 49,5%, у Кылычдароглу — 44,89%.

Турция имеет статус кандидата на членство в Евросоюзе с 1999 года. Однако между альянсом и Анкарой не раз возникали разногласия, в том числе из-за соблюдения прав человека. Украина стала кандидатом в члены ЕС прошлым летом.